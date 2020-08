DC FanDome, la toute première vitrine virtuelle pour DC Comics, a prouvé qu’il était toujours possible d’organiser un événement engageant rempli de nouvelles annonces pendant la pandémie. Les fans de super-héros ont eu le premier regard sur Robert Pattinson en tant que prochain Batman et Dwayne Johnson en tant qu’anti-héros Black Adam. «The Suicide Squad» de James Gunn a également montré son casting de stars, et Zack Snyder a fait ses débuts dans la bande-annonce tant attendue pour le Snyder Cut de «Justice League».

Jetez un œil à toutes les bandes-annonces et annonces de DC FanDome ci-dessous.

‘Le Batman’

«The Batman» du réalisateur Matt Reeves sera une histoire de «Year Two» des débuts de la carrière du Caped Crusader. Le ton est plus dur et plus ancré que les itérations précédentes, et Batman de Robert Pattinson n’a pas peur de battre brutalement les criminels. Sa galerie de voyous, y compris Catwoman, the Riddler et Penguin, est encore jeune et n’est pas encore devenue de grands méchants à Gotham City.

La coupe Snyder de la ‘Justice League’

Après des années de spéculation et de tollé des fans pour voir la version originale de Zack Snyder de «Justice League», le réalisateur a lancé la première bande-annonce, mettant en vedette de tout nouveaux regards sur Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Flash et un Superman en costume noir. Le film de quatre heures sera disponible pour regarder ininterrompu dans son intégralité ou en quatre segments d’une heure.

‘Wonder Woman 1984’

La suite de «Wonder Woman» a reçu une toute nouvelle bande-annonce, donnant aux fans un premier regard sur le méchant Cheetah de Kristen Wiig. Après avoir débuté en tant que personne ordinaire, elle semble se transformer en hybride humain-guépard plus tard dans le film lors d’une confrontation avec une Wonder Woman en or.

« L’équipe de suicide »

Le réalisateur James Gunn est passé par un appel du casting coloré de méchants dans sa suite «Suicide Squad» et a donné un aperçu des coulisses de la production. Des personnages de retour comme Harley Quinn, Captain Boomerang et Amanda Waller partageront la vedette avec des noms plus obscurs, comme Polka-Dot Man, Weasel, Peacemaker et Ratcatcher 2.

‘Adam noir’

Dwayne Johnson fait ses débuts en tant que super-héros en tant qu’anti-héros Black Adam, et il affrontera de sérieux adversaires dans le prochain film. L’acteur a révélé que la Justice Society of America, composée de Hawkman, Doctor Fate, Cyclone et Atom Smasher, apparaîtra dans le film.

‘Gotham Knights’

Le nouveau jeu vidéo des développeurs de « Batman: Arkham Origins » permettra aux joueurs d’entrer dans les costumes sur le thème des chauves-souris de Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood. Dans le jeu, Batman est mort et ses quatre protégés doivent protéger Gotham City des méchants comme M. Freeze et la Court of Owls.

‘Suicide Squad: Tuez la Justice League’

Le suivi tant attendu de Rocksteady, les créateurs de la série «Batman: Arkham», a lancé la bande-annonce du premier jeu vidéo Suicide Squad. Harley Quinn, le capitaine Boomerang, Deadshot et King Shark doivent traquer leurs prochaines cibles: une Ligue de la justice qui a fait un lavage de cerveau.

‘Shazam: la fureur des dieux’

La suite de «Shazam» a reçu un titre officiel en tant que «Shazam: Fury of the Gods», mais le casting n’a donné aucun autre indice. Dans l’appel vidéo «Shazoom» du panel, le comédien Sinbad a fait une brève apparition, amenant beaucoup à se demander s’il apparaîtra dans le prochain film.

‘Le flash’

Le film solo «Flash» d’Ezra Miller est toujours gardé secret, mais le Scarlet Speedster recevra un nouveau costume dans son film, gracieuseté de Bruce Wayne. Le réalisateur Andy Muschietti et l’écrivain Christina Hodson ont également abordé les aspects de voyage dans le temps du film, alimentant la théorie selon laquelle il explorera le multivers de l’univers DC.

«Choc statique»

Le super-héros de l’adolescence électrique Static Shock se dirige vers le grand écran. Le cinéaste Reginald Hudlin a révélé lors d’un panel qu’il y avait des «discussions sérieuses» pour donner au héros un trait théâtral. Static reviendra également à la bande dessinée dans une nouvelle série numérique l’année prochaine, et d’autres personnages de la famille Milestone Media pourraient avoir de futurs projets.

‘Marchand de sable’

Le créateur Neil Gaiman a fait le point sur la série «Sandman» de Netflix, affirmant qu’elle s’écarterait des bandes dessinées et se déroulerait de nos jours. La production a été interrompue en raison de la pandémie, donc Gaiman dit qu’il a perfectionné le script entre-temps.

La mini-série Batman de John Ridley

John Ridley, le scénariste oscarisé de «12 Years a Slave», écrira une nouvelle mini-série de bandes dessinées Batman en janvier 2021. La série de quatre numéros sera centrée sur la famille de Lucius Fox, le partenaire commercial de confiance de Batman, et sera probablement un long métrage. Batman en tant que personne de couleur.