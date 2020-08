Les fans de DC auront accès à plus de huit heures de panneaux, de performances et d’aperçus disponibles pendant seulement 24 heures dans le cadre du flux DC Fandome samedi.

L’événement était initialement divisé en six «îles» en fonction du type de contenu, qui serait disponible sur le site Web de DC Fandome pendant la fenêtre de 24 heures à partir de 10 h HP. Une seule des six îles, le «Hall of Heroes», a été conçue pour être compatible avec les appareils mobiles, car un clavier et une souris ou un trackpad sont nécessaires pour prendre part à d’autres aspects de l’événement.

Désormais, DC Fandome sera divisé en deux jours: le flux DC Fandome: Hall of Heroes aura lieu le 22 août et les cinq autres îles de contenu seront diffusées le 12 septembre dans le cadre de l’événement DC Fandome: Explore the Multiverse. Les deux seront accessibles à partir d’un ordinateur portable, d’un appareil mobile ou d’un ordinateur de bureau.

Le contenu du Hall of Heroes sera diffusé trois fois pendant la durée de l’événement virtuel DC Fandome pour ceux qui auraient pu manquer des portions à l’origine.

Il y aura des options pour les sous-titres pour les événements en direct du Hall of Heroes en français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol, tandis que le contenu pré-enregistré sera donné en anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais , Traductions en espagnol et en chinois traditionnel.

Les autres îles, qui ne seront accessibles qu’en septembre, comprennent WatchVerse, KidsVerse, InsiderVerse, FunVerse et YouVerse. Pour un accès sécurisé uniquement au KidsVerse sans autres îles, un site Web séparé est fourni.

Le programme complet est disponible sur le site Web de l’événement. L’inscription n’est pas requise pour accéder à DC Fandome, mais une pré-inscription est requise pour voir le calendrier complet avant le lancement de l’événement.

Certains des panneaux incluent le casting de «Wonder Woman 1984», «The Flash» de CW et «Shazam!» Consultez la liste de Variety des panels et événements notables et dignes de buzz ici.

Des expériences de réalité augmentée (RA) et des codes QR à scanner seront également disponibles pour les utilisateurs disposant d’un appareil mobile à portée de main. L’événement ne sera pas compatible avec les consoles de jeu et les utilisateurs n’ont pas besoin de télécharger des applications mobiles pour accéder à un contenu spécial.