DC Comics et le service de streaming DC Universe ont été touchés par le réalignement de la société mère WarnerMedia, avec des licenciements dans les deux unités. Mais une source dit à Variety que grâce aux efforts de rationalisation de WarnerMedia, la marque DC sera en fait en expansion, avec le directeur de la création de DC, Jim Lee, supervisant la création de toute la croissance liée à DC dans l’entreprise.

Chez DC Comics, le rédacteur en chef Bob Harras, les éditeurs Brian Cunningham et Mark Doyle, le vice-président principal de la stratégie de publication et des services de support Hank Kanalz, le vice-président du marketing Jonah Weiland et le vice-président des initiatives de publication mondiales et de la stratégie numérique Bobbie Chase ont tous quitté dans le cadre de la restructuration. Les employés de DC Universe ont également été fortement impactés par la réduction du personnel.

Un porte-parole de DC a refusé de commenter les licenciements.

Dans le cadre des licenciements à DC, les centaines de licenciements de WarnerMedia comprenaient plusieurs cadres supérieurs de Warner Bros., dont Jeffrey Schlesinger, le président de Warner Bros. Worldwide Television Distribution. Ron Sanders, qui a été président de Warner Bros. ‘ la distribution théâtrale mondiale et le divertissement à domicile et le vice-président exécutif des opérations commerciales internationales, ainsi que Kim Williams, vice-président exécutif et directeur financier de Warner Bros. Entertainment, sortent également.