Si vous pensiez voir le cœur de Courtney sombrer alors que la première partie de la finale de la saison Stargirl de DC se terminait, sachez que la star de la série Brec Bassinger l’a également fait lorsqu’elle a lu cette scène troublante pour la première fois.

«Oh, mon cœur s’est brisé!» l’actrice raconte à TVLine que Courtney se rend compte que Brainwave a repris l’esprit de son beau-père Pat et est sur le point d’avoir S.T.R.I.P.E. lancer un coup de poing robotique à Stargirl. « Dans l’épisode 11, ils se sont finalement étreints, alors vous vous dites: » Oh oui, ils s’aiment. C’est génial, c’est grandiose. »Et puis… cela arrive!»

Comme vous pouvez l’imaginer, lorsque la confrontation reprend dans la partie 2 (diffusée lundi sur DC Universe et diffusée mardi sur The CW), les choses deviennent assez intenses et super émotionnelles alors que le temps passe à la fin du lavage de cerveau de masse de la société d’injustice. . Et comme taquiné sur les photos et comme nouvelle promo, il y a des combats à venir pour Stargirl, Wild Cat, Hourman et al qui sont «épiques, bien sûr», atteste Bassinger. « Je ne peux rien dire de plus, mais ils sont épiques. »

Quant à savoir si quelqu’un d’un côté ou de l’autre se retrouve définitivement en panne pour le décompte, un Bassinger timide «ne confirmera pas… ni ne niera». Mais elle révèle que la méchante super-vilaine fille / aspirante Cindy, qui a été enfermée pendant trop longtemps par son papa dément, le Dr Ito alias Dragon King, sera libre et «fera plus de son truc» en tant que Shiv, heureux de la lame. (Mais à quelle fin?)

Dans les questions-réponses ci-dessous, Bassinger réfléchit à sa première recrue en tant que Stargirl, révèle comment la «Quarantine 15» a prouvé la kryptonite à son supersuit et taquine les derniers moments de la grande finale de la semaine prochaine.

TVLINE | Comment a été cette première saison pour vous, en tant que Stargirl de Stargirl de DC?

C’est intéressant, car j’ai été [quarantined] à la maison pour une grande partie. J’ai été reconnu une fois, parce que je ne sors pas. Rien n’est ouvert! Mais j’avais mon masque et mes lunettes de soleil – je dois raconter cette histoire, car c’est tellement excitant pour moi! – et je parlais à ce garde de sécurité. Il dit: «Enlevez vos lunettes de soleil.» J’étais comme, « Euh, OK, pourquoi? » Il était comme, « Vous savez pourquoi. » Alors je les ai lentement enlevés, et il m’a dit: « Tu sais pourquoi… Stargirl. » J’ai fangirled plus qu’il n’a fangirl, parce que j’étais tellement excité de rencontrer une personne au hasard qui aime ce spectacle. Il était tellement dedans, et c’était le meilleur sentiment. Mon cœur était si ravi.

TVLINE | Et en tant qu’actrice, comment avez-vous grandi au cours de ces 13 premiers épisodes en tête d’affiche d’une émission? Avez-vous eu l’impression d’avoir appris une chose ou deux?

Bien sûr. Je suis très critique envers moi-même – c’est l’une de mes meilleures et pires caractéristiques – donc en me regardant, j’ai vu des choses que je veux faire différemment dans la saison 2. Par exemple, en ce qui concerne les scènes de combat – je n’avais jamais fait quelque chose comme ça avant, ou travaillé avec un écran vert, donc pour voir à quoi ça ressemble quand je roule sur le dos de STRIPE ou quand je me bats avec le personnel et pas seulement un poteau lumineux [prop], Je sens que je peux prendre ce que j’ai vu et rendre ma performance encore plus authentique.

TVLINE | Comment se passe-t-il quand vous voyez un épisode édité avec tous les effets visuels? Parce que lorsque j’ai regardé la deuxième partie de la finale de la semaine prochaine, j’ai été à plusieurs reprises époustouflé par la façon dont cela continuait à améliorer le jeu.

Ouais! Cela dépasse toujours mes attentes. [We then discuss one particularly impressive brawl. No spoilers!] Quand je le regarde, je vois des choses complètement nouvelles, ce qui est toujours fascinant.

TVLINE | Était-ce difficile de jouer les scènes récentes entre Courtney et Sam (star invitée Geoff Stults)? Parce que personne ne veut être dédaigneux de son propre père.

Ces scènes étaient difficiles mais pas pour des raisons de dédain. Tout au long de la saison, Courtney a été à la recherche de ce lien paternel. Elle sentait qu’elle l’avait [with Starman] à travers le bâton cosmique. Bien que découvrir que le personnel n’était pas que cette connexion était difficile, Courtney ne pouvait s’empêcher de s’accrocher à l’idée que son père était dans sa vie … jusqu’à ce que ce ne soit plus une idée. Essayer de trouver l’équilibre entre la méfiance, la confusion et par-dessus tout, le désir d’amour paternel, était la partie difficile de ces scènes.

TVLINE | Quelle sorte d’émotions les téléspectateurs vont-ils ressentir la semaine prochaine, pendant les derniers instants de la saison?

J’ai pleuré. J’ai regardé la finale à quelques reprises et à chaque fois j’ai pleuré. La dernière scène est si belle. Cela a parfaitement bouclé la saison.

TVLINE | Parlez-moi de votre réaction à la nouvelle du renouvellement de la saison 2. Luke Wilson a plaisanté en disant que vous étiez tous les deux un peu déçus de devoir recommencer à manger sainement.

[Laughs] OK, la «Quarantaine 15» a été formidable. J’ai mangé beaucoup de plats à emporter et j’en ai adoré chaque minute. Mais mon supersuit ne conviendrait pas pour le moment, donc cela m’a inspiré à commencer à manger un peu plus sainement. Je me sens bien à ce sujet, cependant, parce que j’ai une raison, j’ai un but maintenant.

TVLINE | Serez-vous de retour en tournage en Géorgie pour la saison 2 (diffusée exclusivement sur The CW)?

Oui. Autant que je sache, c’est le plan.

