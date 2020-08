Le monde a entendu parler de Charlie Kaufman pour la première fois en 1999 lorsque Being John Malkovich est sorti sous la direction de Spike Jonze.. Kaufman était en charge d’un scénario qui a surpris le monde avec une histoire sur la possibilité d’entrer dans l’esprit de l’acteur John Malkovich.

Pour 2004, le point le plus élevé atteint lorsque Michel Gondry a pris le scénario de Kaufman pour travailler sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et avec ces deux titres, il semble que la présentation de qui est Charlie Kaufman et de ce qu’il est capable de faire soit suffisante: des histoires immergées dans l’impossibilité, mais qui, d’une manière ou d’une autre, s’avèrent vraies.

Kaufman comme directeur

En 2015, il y a eu une agréable surprise lorsque Kaufman a présenté son premier long métrage d’animation sous le titre Anomalisa avec une histoire – devinez quoi – assez particulière. Un gars qui écrit sur le service client qui est en dehors de sa réalité. Il ne reconnaît pas les gens, y compris sa femme et son fils, et les entend de la même voix. Il est blasé par le monde. Cependant, tout prend un virage à 180 degrés lorsqu’il rencontre Lisa, la seule personne qu’il reconnaît … mais seulement pour un moment.

Ces trois super bandes sont celles qui nous ont ici, excités par l’annonce que ce 2020 Charlie Kaufman revient à la réalisation et à l’écriture d’un film Netflix intitulé Je pense à mettre fin aux choses (Je pense à la fin).

Qu’est-ce que «je pense à la fin»?

Comme nous l’avons mentionné, Le 4 septembre, le film Je pense à la fin sortira sur la plateforme, qui est écrit et réalisé par Kaufman, qui a également réuni un casting dirigé par Jessie Buckley, Jessie Plemons, Toni Collette et David Thewlis.

Ici nous nous rencontrons une jeune femme (elle n’a pas de nom, du moins jusqu’à présent) qui est en couple avec Jake. Elle pense qu’ils ont un lien spécial, mais elle pense toujours à la fin … Avec l’arrivée de l’hiver, Jake l’invite dans la maison de ses parents, qui vivent loin de la ville dans une ferme. En raison d’une tempête, ils doivent rester plus longtemps qu’ils ne l’avaient prévu.

Et c’est quand cDes doutes commencent à surgir, nourris par le fait que le protagoniste pense constamment à la fin. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, les parents de Jake sont, pour le moins, des inconnus. Ils ne semblent pas très liés à la réalité. Mais ce n’est pas seulement eux, mais tout ce qui l’entoure: le chien, la maison, les vêtements, les rires, la route, le paysage. Tout.

Je pense que la fin est basée sur l’adaptation de Kaufman du roman du même nom de Iain Reid, qui est considéré comme une œuvre d’horreur culte. Et c’est là que se trouve le mot-clé, dans «horreur». Bien sûr, l’intrigue n’est pas simple et du premier coup d’œil, il est impossible de déterminer où va l’histoire, mais vu la présence de Kaufman et du casting (surtout avec Toni Collette), il faut s’attendre à quelque chose de grand et déroutant.

Pourquoi ce nouveau film de Kaufman est-il si attendu?

Nous avons déjà parlé de la carrière cinématographique courte mais très réussie de Kaufman. Cependant, Je pense qu’au final représente sa première adaptation en 18 ans. Il a travaillé sur le scénario de Adaptation et Confessions of a Dangerous Mind, par exemple.

Un autre détail est que Kaufman a ajouté Lukasz Zal, le directeur de la photographie polonais qui a collaboré avec Paweł Pawlikowski sur ses deux films en noir et blanc, Ida et Cold War, à son équipe.. Pour ces deux films, Zal a reçu deux nominations aux Oscars. Car je pense qu’à la fin, Kaufman et Zal ils ont décidé de filmer dans le fameux « ratio Académie » comme dans Ida.

Ici nous vous laissons la bande-annonce de Je pense à la fin de Charlie Kaufman, qui fera ensuite partie du catalogue Netflix 4 septembre: