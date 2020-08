Radioactive est une histoire vraie qui raconte la vie de Marie et Pierre Curie, l’équipe de scientifiques mari et femme qui est devenue lauréat du prix Nobel. Radioactive est sorti le 24 juillet 2020 par Amazon Prime. Dans le film, Rosamund Pike incarne Marie Curie et Sam Riley joue Pierre Currie. Le film est basé sur le roman graphique, Radioactive: Marie et Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout de Lauren Redniss.

Qui est l’acteur Rosamund Pike et pour quels films est-elle connue?

Rosamund Pike arrive aux 76e Golden Globe Awards annuels en 2019 | Christopher Polk / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Pike est peut-être mieux connue pour son rôle dans le film Gone Girl de 2014. Pike, une actrice anglaise, est née à Londres en 1979. Enfant unique de chanteurs d’opéra, elle a commencé à jouer et à diriger pendant ses études à Oxford.

En 2001, elle a joué le rôle d’une Bond girl dans Meurs un autre jour, et en 2005, elle a joué Jane dans Orgueil et préjugés aux côtés de Keira Knightly. Pike a été nominé pour un Golden Globe Award de la meilleure actrice pour le drame de guerre A Private War.

Pike voulait être jeté comme Madame Curie dans le nouveau film d’Amazon «Radioactive» parce que le scientifique est un symbole de l’autonomisation des femmes

Dans une interview avec ABC News, Pike a expliqué son attirance pour le rôle de Radioactive. Tout a commencé avec Marie Curie étant elle-même un «élément indiscipliné». Pike se considère comme un peu méchante et espiègle, ce qui l’a amenée à considérer le personnage principal de Radioactive. Elle a décrit Curie comme quelqu’un qui «n’a jamais respecté les règles».

«Je veux jouer cette femme», se souvient Pike de sa décision. « Il y a du mal à faire. » L’acteur a également reconnu que le rôle était passionnant car elle-même trouve la science «sexy».

Rosamund Pike dans Radioactive | Laurie Sparham / EPK.TV

Pike pense également que Curie aurait non seulement promu le mouvement #MeToo, mais aussi que la scientifique l’a vécu elle-même. Curie était convaincue que son intelligence non seulement égalait mais dépassait généralement celle des hommes scientifiques dont elle était entourée.

«Elle vivait l’égalité, elle en était propriétaire», a déclaré Pike à ABC. «… Je ne pense pas qu’elle se souciait beaucoup du fait qu’elle était une femme et que tout le monde était un homme.»

Lors de la première du film à Londres, Pike a expliqué les réalisations de Curie à The Upcoming:

Marie Curie a exposé et révélé le phénomène de la radioactivité au monde… ils ont prouvé l’existence du radium, l’un des éléments radioactifs les plus puissants.

Curie avait travaillé pendant des années pour prouver que le radium existait, ne faisant que découvrir que sa découverte créait une controverse. La révélation contenait à la fois un «énorme pouvoir pour le bien – la thérapie contre le cancer – et aussi, le potentiel d’un mal terrible – la bombe atomique.»

Faire face à toutes les retombées de la découverte est une grande partie de l’histoire de Radioactive.

La star de «Radioactive» Rosamund Pike travaille avec le réalisateur du film

Rosamund Pike et Sam Riley dans Radioactive | Laurie Sparham / EPK.TV

Pike a également déclaré à HeyUGuys lors de la première de Radioactive à Londres que travailler avec la réalisatrice nominée aux Oscars Marjane Satrapi était un moment fort du film.

L’ancienne de Gone Girl a déclaré qu’elle adorait développer l’histoire de Marie Curie avec elle. Pike a estimé que Satrapi était «tout à fait la bonne personne pour pénétrer dans le gros cerveau de Madame Curie». L’acteur a salué la capacité du réalisateur à rendre la science cinématographique attrayante. Elle espère également qu’ils pourront à nouveau collaborer ensemble sur un autre projet.

De plus, Pike estime que Radioactive n’est pas un biopic traditionnel sur une personne. L’acteur sait que la plupart des gens ont l’impression de connaître Madame Curie. Mais quand même, elle pense que le film surprendra les gens. Parlant à nouveau à The Upcoming, Pike a partagé les avantages du rôle, notamment «en savoir plus sur Madame Curie – qui est maintenant vraiment mon héroïne.»

«Elle a vécu comme j’aimerais vivre», a souligné l’acteur. «Vivant sa propre vérité… Elle possédait sa propre place en tant que femme dans le monde des hommes.»