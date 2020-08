L’écart prolongé entre les troisième et quatrième phases des films de Marvel Cinematic Universe a laissé les plus grandes questions des fans sans réponse. Par exemple, cela fait plus d’un an que Disney a acquis 21st Century Fox et les purs et durs de super-héros ne peuvent encore que spéculer sur le moment où ils verront un nouveau Dead Pool film et comment le Merc With a Mouth s’intégrera dans le MCU comparativement adapté aux enfants.

Bien que nous n’ayons malheureusement pas le privilège de connaître nous-mêmes les réponses à ces questions, nous pouvons au moins offrir des informations sur ce qui est censé arriver à Wade Wilson à un moment donné. Et c’est quelque chose qui devrait rendre les lecteurs de bandes dessinées très heureux.

Des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Ryan Reynolds avait une camée secrète dans Hobbs & Shaw et qu’un spectacle de Green Lantern arrive à HBO Max, qui étaient tous les deux corrects – disent que les ex-pat préférés de Weapon X seront accordés un power-up majeur lors de sa prochaine sortie gracieuseté de Lady Death de Marvel Comics (à ne pas confondre avec Lady Death d’Image Comics, car les bandes dessinées de super-héros sont assez folles comme ça). Apparemment, elle donnera à Wade des pouvoirs améliorés car elle a le pouvoir pour lui. Alors, attendez-vous à ce que DP reçoive bientôt une petite mise à niveau.

Bien sûr, ceux qui connaissent le matériel source sauront que le flirt (littéral) de Deadpool avec la mort a conduit à certains des moments les plus mémorables du personnage, comme entrer dans un triangle amoureux avec Thanos, qui a maudit Wade avec l’immortalité afin qu’il puisse le garder en dehors de la mort pour toujours. Nous ne devrions probablement pas en révéler beaucoup plus sur ce scénario pour éviter les spoilers, mais disons simplement que s’il est effectivement adapté pour un film à venir, alors nous sommes dans un régal.

Cela étant dit, Marvel ne s’en tient souvent pas exactement au matériel source en ce qui concerne le MCU, donc on ne sait pas encore comment tout cela se déroulera. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que le Merc recevra un petit coup de pouce dans sa vitesse, sa force, etc., grâce à Lady Death. Et étant donné que nous savons que Thanos va tirer pour Dead Pool à un moment donné, il aura certainement besoin de toute l’aide qu’il pourra obtenir.