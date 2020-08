* En préparation

Humberto Janeiro, père des célèbres toreros de télévision Jesulín de Ubrique et Víctor Janeiro, est décédé ce dimanche 9 août à 76 ans. Comme l’a expliqué le journaliste Toñi Moreno dans «Viva la vida» sur Telecinco, il a souffert d’une défaillance multi-organes causée par une septicémie. Janeiro est décédé à l’hôpital universitaire de Jerez où il était admis depuis la fin du 16 juillet quand il a subi un choc septique et où il a été accompagné de toute sa famille, qui ne s’est séparée de lui qu’au dernier moment,

Comme l’a également expliqué la journaliste Carmen Pardo dans le magazine Telecinco, le coup a été encore plus grand pour la famille puisque ces derniers jours, Humberto Janeiro avait connu une amélioration et même l’équipe médicale qui l’a soigné avait envisagé de pouvoir le transférer à l’usine depuis l’unité de soins intensifs où il se trouvait. Tous ses enfants pensaient que leur père avait surmonté la crise de santé dont il souffrait, ce qui ne s’est finalement pas produit en raison des complications dont il a souffert.

La cause de votre admission

Il faut se rappeler qu’il s’est rendu à l’hôpital en juillet dernier après avoir souffert ouune infection du pied causée par le diabète. Il y a quelques jours une éventuelle amputation du pied et même d’une partie de la jambe a été envisagée mais finalement l’équipe médicale n’a rien pu faire pour lui sauver la vie. Pour cette raison, et vu la gravité de l’état de son père, ces derniers jours, ses enfants Carmen, Víctor, Jesús et Humberto et l’ex-femme de Carmen Bazán l’ont accompagné dans ses derniers jours de vie.

Dans ‘Viva la vida’, il a été expliqué que attend de la famille qu’elle publie une déclaration officielle aux médias pour annoncer la nouvelle et il est prévu que la dépouille mortelle de Humberto soit transférée au salon funéraire de Jeréz afin que ses proches puissent lui dire au revoir pour toujours.