Source de calcium, iode, potassium, magnésium, phosphore, vitamines A, B, E et K, le carotte C’est l’un des légumes les plus consommés au monde. Cuit, cru ou en jusSa texture et sa saveur sont très savoureuses.

Vue. Combien de fois avez-vous entendu dire que la consommation de carotte favorise la vue? Manger de la carotte ne restaurera pas votre vision d’il y a des années, mais le bêta-carotène, un caroténoïde qui se transforme en vitamine A, améliore le fonctionnement de la rétine.

Peau. Vitamines A, B, C ainsi que les flavonoïdes présents dans le carotte, combat l’action des radicaux libres favorisant le vieillissement, en plus de stimuler la production de mélanine, une protéine responsable de la coloration de la peau.

La carotte est une source de calcium, d’iode et de potassium

Système digestif. Consommation régulière de carotte garantit un apport adéquat en fibres solubles nécessaire pour lutter contre la constipation et augmenter l’activité intestinale.

Système immunologique. Étant un légume riche en antioxydants et en vitamines A, C, E et K, indispensables au renforcement du système immunitaire, son apport est recommandé pour lutter contre les maladies virales ou bactériennes.