Le diable tout le temps, avec Tom Holland et Robert Pattinson, a une date de sortie du 16 septembre 2020.

Les derniers mois (ou n’est-ce pas déjà un an?), Netflix a misé sur des films d’action avec des budgets énormes et des castings très médiatisés. À la fin de 2019, Michael Bay est sorti avec 6 Undergorund aux côtés de Ryan Reynolds. Et ce 2020 a été énorme avec Extraction avec Chris Hemsworth, La vieille garde avec Charlize Theron et Puissance du projet, bientôt disponible en août avec Jamie Foxx.

Les trois premiers étaient si réussi au cours de ses deux premières semaines de diffusion en continu, Netflix a approuvé une deuxième tranche pour chacun. On peut donc s’attendre à bien d’autres productions comme celle-ci dans les mois à venir. Cependant, la plate-forme maintenant il a fait un pari sur le drame sans négliger les budgets élevés.

Le diable tout le temps

Et c’est le cas de The Devil All the Time, le prochain film d’Antonio Campos qui a dans sa distribution avec des acteurs et actrices de la liste Hollywood A comme Robert Pattinson, Tom Holland, Sebastian Stan, Mia Wasikowska ou Bill Skarsgård, entre autres.

On sait peu de choses sur cette bande, mais exclusivement pour Entertainment Weekly, Netflix a publié les premières images officielles et un synopsis qui révèle ce qui se passe Le diable tout le temps, Dont la date de sortie est prévue pour 16 septembre 2020 dans le cadre du catalogue.

Robert Pattinson et Tom Holland dans The Devil All the Time

S’installer Knockemstiff dans l’état de l’Ohio, nous rencontrons une série de personnages assez sinistres, tous se déroulant Arvin Russell, un adolescent qui doit « lutter contre les forces du mal qui menacent sa famille ».

Arvin est représenté par Tom Holland, qui partage les crédits avec Pattinson (un prêtre nommé Preston Teagardin qui est sinistre et diabolique), Jason Clarke et Riley Keoug (un couple étrange qui semble commettre des atrocités), et Sebastian Stan, un shérif de la ville dérangée. Les autres membres de la distribution comprennent Haley Bennett, Harry Melling et Eliza Scanlen.

The Devil All the Time trouve sa chronologie entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, mais ne précise pas quand. Cette bande représente le retour de Campos après presque quatre ans d’absence, et il le fait avec le adaptation du roman éponyme de Donald Ray Pollock et dont le scénario était dirigé par Antonio et son frère Paulo.

The Devil All the Time a été tourné dans l’état d’Alabamà et dans différents endroits du même, ce qui était un défi pour les membres de la production, mais en même temps un avantage puisque le réalisateur a déclaré dans une interview qu’il tournait rarement dans cet état, ce qui présentera de nouveaux espaces ruraux pour le public.

Sans aucun doute, les deux stars de ce film sont Robert Pattinson et Tom Holland, qui se préparent à diverses premières dans les mois à venir jusqu’en 2021. Pattinson vient pour la première de TENET de Christopher Nolan fin août dans certains pays et début septembre dans certaines villes des États-Unis.