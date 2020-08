S’il est vrai qu’il existe des produits commercialisés pour faire briller nos ongles, il n’y a rien de mieux que les méthodes naturelles, puisqu’elles hydratent et nourrissent tout en apportant de la beauté.

Des ongles sains! Des ongles sains!

A cette occasion, nous avons rassemblé les meilleures méthodes artisanales et naturelles pour donner brillance et vie aux ongles. La plupart de ces traitements renforcent et accélèrent la croissance.

Citron et huile d’olive

Pour commencer ce traitement, nous devons couper un citron en deux et frotter nos ongles en mouvements circulaires, plus tard dans un récipient nous ajoutons de l’huile d’olive, assez pour submerger nos ongles.

Ensuite, nous procédons à plonger nos ongles dans l’huile d’olive et les laissons dedans pendant environ 15 ou 20 minutes, puis nous enlevons l’huile d’olive et séchaons avec un chiffon propre et sec.

Des ongles sains!

thé blanc

Si vous souhaitez une méthode moins abrasive pour faire briller vos ongles, le thé blanc sera votre meilleur allié, car il contient des propriétés détoxifiantes qui élimineront les taches.

Pour effectuer cette procédure, vous devez nettoyer vos ongles comme d’habitude et avec une boule de coton, appliquez un peu de thé blanc dessus et laissez reposer pendant 20 minutes, après le temps, vous devez limer l’ongle avec une lime spéciale à quatre côtés pour ajouter plus de brillance .

Remarque: Bien que l’objectif principal de ces traitements soit de faire briller nos ongles, il est important de mentionner que ces traitements permettront également d’éliminer les taches et de les clarifier complètement.