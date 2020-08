Si vous êtes un lecteur régulier de ce portail, vous aurez remarqué que le vinaigre est l’un de nos agents de nettoyage préférés, il est naturel, écologique et peu coûteux et il est utilisé pour nettoyer tout appareil.

Vous n’aurez pas besoin de beaucoup de produits Nous n’aurons besoin que de bicarbonate de soude et de vinaigre

D’autre part, le nettoyage de la cuisine est une tâche qui nécessite un grand effort, en raison de la nécessité d’éliminer la graisse et d’autres résidus des surfaces difficiles, en particulier les petites pièces et les bords aux angles compliqués.

Existe-t-il une astuce pour faciliter cette tâche? Oui, il existe en effet un moyen qui permet de réduire le degré de difficulté pour éliminer et ramollir les résidus de poêles et brûleurs puis de les éliminer avec de l’eau et une éponge.

Qu’avons nous besoin?

Un grand récipient avec de l’eau très chaude.

Vinaigre blanc, vin ou citron.

Bicarbonate de sodium.

Une éponge ou un récureur en aluminium.

Processus

Remplissez un grand récipient d’eau chaude, ajoutez un peu de vinaigre, deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et mélangez jusqu’à dissolution.

Placez les brûleurs à l’intérieur du récipient et laissez agir le mélange pendant 1 heure.

Ensuite, à l’aide d’une éponge en aluminium, nous frottons les brûleurs et la cuisinière.

S’ils ne sont pas aussi nouveaux que lors de la première application, nous répétons la procédure.