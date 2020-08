Les œufs brouillés bien qu’il s’agisse d’une recette très simple, tout le monde ne sait pas comment les préparer correctement, c’est pourquoi nous avons préparé cet article, et ainsi réaliser des œufs brouillés parfaits.

Oeufs brouillés parfaits

Avant de commencer avec cette recette, il est important de mentionner que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, car il vous donne l’énergie nécessaire pour commencer votre journée quotidienne, donc quelques bons œufs brouillés seraient l’une des meilleures options.

Ingrédients:

5 oeufs

1 cuillère à soupe de beurre ou de margarine

Sel et poivre au goût

préparation

Dans une poêle, faites fondre la moitié du beurre à feu doux, puis séparez les blancs des jaunes et battez légèrement les blancs avec une fourchette environ 15 fois, puis ajoutez les blancs dans la casserole et mélangez constamment avec une cuillère en bois pour qu’ils ne coller en arrière-plan.

Oeufs brouillés parfaits

Ensuite, lorsque les blancs commencent à blanchir, il est temps d’ajouter les jaunes et de remuer constamment jusqu’à ce qu’ils soient partiellement cuits, et pour finir, retirer du feu et ajouter du sel et du poivre au goût et l’autre partie du beurre.

Remarque: Les œufs brouillés doivent être servis immédiatement et encore chauds, ils doivent donc être préparés quelques minutes avant de servir.