Pleines de saveurs, nutritives et avec des légumes riches et sains, les soupes peuvent être liquides ou un peu plus épaisses, et c’est ici que nous verrons aujourd’hui comment préparer la soupe de bœuf parfaite. Épaisse et délicieuse!

Pour le préparer, vous aurez besoin de:

Ingrédients:

Un kilo de légumes assortis pour la soupe

Un demi-kilo de bœuf

Une poignée de persil, coriandre et ciboulette

3 ou 4 gousses d’ail

Piment doux (ou pincante, au goût)

Sel

Vous pouvez utiliser des arômes de poulet ou de bœuf (dans certains pays, ils appellent cela des cubes)

Pas à pas:

Placez votre gros bœuf dans une casserole suffisamment grande pour qu’il soit complètement recouvert d’eau. Faites cuire à feu vif avec le cube et la quantité de sel que vous préférez.

A part, allez couper et éplucher les légumes, plus vous voulez qu’ils soient épais, ajoutez plus ou moins de légumes qui contiennent de l’amidon, comme des pommes de terre, du yucca, de la banane ou de l’igname (selon le pays où vous vous trouvez). Votre kit de soupe aux légumes peut également inclure des morceaux d’épis de maïs.

Dans environ 45 minutes, la viande devrait déjà avoir ramolli et avoir libéré tout son jus dans l’eau, ce qui sera notre merveilleux bouillon de soupe.

Ajoutez maintenant les légumes hachés en plus ou moins petits morceaux et mélangez le tout.

De plus, faites revenir l’ail, le piment et la ciboulette. Cette étape donnera à votre soupe un goût spécial. Versez votre sofrito dans la soupe.

Maintenant, laissez bien cuire vos légumes et la sauce. Cela prendra environ 40 minutes, lorsque ce temps sera écoulé, le secret pour l’épaissir vient naturellement. Avec une fourchette, presser les grands légumes dans l’amidon contre les parois de la casserole, en laissant quelques petits morceaux pour le moment où la soupe est consommée.

C’est l’amidon naturel de ces légumes qui agira comme épaississant. Par conséquent, plus vous ajoutez et plus vous broyez, vous pouvez obtenir un bouillon plus ou moins épais.

Rectifiez le sel.

Au moment de servir votre soupe de bœuf, vous pouvez la garnir de persil haché et de coriandre, cela lui donnera une touche de fraîcheur et beaucoup de saveur.