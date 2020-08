La conservation du pain a ses astuces pour qu’il ne soit pas seulement stocké mais qu’il reste également frais et dans des conditions idéales pour le manger.

Certaines astuces que nous vous apprenons ci-dessous sauveront la vie du pain qui reste et vous permettront de le manger aussi frais qu’il vient d’être acheté.

Du pain toujours frais, peu importe si vous avez quelques jours à la maison.

La température idéale pour que le pain se conserve plus longtemps est la température ambiante, pas de réfrigérateur (nous laissons cela au pain tranché). Utilisez un sac en papier, un sac en tissu ou une boîte en bois. Le but est que le pain respire et ces éléments sont idéaux pour cela. Si vous choisissez un sac en tissu, vous devez éviter que lors du lavage, il soit imprégné d’une odeur de détergent.

Évitez de le couper en morceaux car la seule chose que vous obtiendrez est que l’humidité jambe plus rapidement. Les pains à croûte épaisse sont parfaits pour durer plus longtemps sans se gâter.

Mais pour ce que vous pouvez parier, c’est congeler le pain, oui, vous devez le conserver (le morceau entier ou la tranche) dans un sac en plastique avec un joint hermétique. Pour décongeler le pain, il suffit de le laisser décongeler naturellement. Une règle de base: vous ne devriez pas congeler votre pain deux fois.

Si vous ne pouviez pas acheter du pain frais et que vous n’aviez pas conservé le pain de la veille avec l’une des astuces que nous vous montrons, la vieille pièce a toujours le salut.

Humidifiez légèrement la coquille du pain et faites cuire au four pendant 5 à 10 minutes à 70 ° C, les résultats donneront vie au pain car il était fraîchement sorti du four de boulangerie.