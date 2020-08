Si nous devons parler d’un vrai super groupe, dans un premier temps ça doit être Les vautours crochus. Et ce n’est pas pour moins, parce que dans leurs rangs ils ont de la crème et de la crème de roche, à commencer par le légendaire bassiste Led Zeppelin, John Paul Jones, l’ancien batteur et leader des Foo Fighters, Dave Grohl, et le chanteur de Queens Of The Stone Age, Josh Homme.

En 2008, ce puissant combo s’est réuni pour entrer dans le studio d’enregistrement. Le résultat de toutes ces sessions a été un album éponyme, qu’ils ont promu en donnant des spectacles dans une grande partie du monde, montrant ce droit et sur scène, ils sont aussi une bombe. Cependant, en 2010, chacun est revenu à ses propres projets et depuis lors, nous n’avons plus entendu parler de ce bandota.

Josh Homme a été très occupé ces jours-ci

Mais en attendant qu’ils reviennent avec un nouvel album qui nous épate, Josh Homme nous a rappelé la grandeur de Them Crooked Vultures jouant l’une de ses chansons. Comme vous vous en souvenez, le guitariste et chanteur de Queens Of The Stone Age a mis ses batteries dans cette quarantaine, apportant plusieurs surprises extrêmement excitantes, comme son propre podcast sur Apple Music et même avoir un groove avec Sharon Van Etten.

Comme vous vous en souviendrez, cette année, le Lollapalooza n’a pas pu être organisé au Grant Park de Chicago. Pourtant, les organisateurs ont décidé de monter une édition virtuelle ce week-end pour se souvenir de certaines des performances les plus légendaires de l’histoire du festival, et là, offrez-nous des moments uniques avec divers artistes invités, qui pendant tous ces jours diffusera des émissions enregistrées en quarantaine.

Revived Them Crooked Vultures pendant quelques minutes

Parmi les stars qui ont participé le premier jour, Josh Homme était l’un des simples mérous. Il semble que le musicien est nostalgique du passé, comme il l’a récemment dit pour Consequence of Sound qu’il est ouvert à la possibilité de rencontrer le premier groupe qu’il a formé, Kyuss, mais pour l’instant, il est clair que Il manque de jouer avec Dave Grohl et John Paul Jones, car il a joué l’une des chansons de Them Crooked Vultures.

Il s’avère que le bon Josh est apparu aux côtés du fondateur de Lollapalooza, Perry Farell, qui l’a présenté et a immédiatement commencé à jouer à « Spinning in Daffodils ». Contrairement à la version originale, ici il l’a joué avec sa guitare acoustique, mais cela n’a pas enlevé la puissance de la chanson que nous connaissons tous. De plus, le musicien nous a montré que tout comme la grande majorité ces jours-ci, il apporte un look de quarantaine, jusqu’à ce qu’il fasse pousser sa barbe et sa moustache, jiar jiar.

Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, regardez ci-dessous le bon Josh Homme qui joue l’un des morceaux les plus percutants de Them Crooked Vultures en acoustique pour la version en ligne de Lollapalooza: