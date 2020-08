Le 22 août 2020, l’un des Les plus grandes expériences numériques du divertissement: le DC FanDome, qui vise à réunir des créateurs et des talents issus des plus grandes productions du DC Multiverse dans le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, la bande dessinée et plus encore.

Depuis l’annonce de cet événement en juin dernier, certains détails ont été révélés sur ce que nous pourrons voir (dans le monde entier, gratuitement et pendant 24 heures) sur les plus grandes premières comme les films qui seront présentés, le talent qui sera présent, et maintenant, avec la sortie d’un nouveau trailer, même des aperçus exclusifs qui nous ont très excités.

La remorque DC FanDome

Ce Mercredi 19 août, les organisateurs du DC FanDome ont dévoilé la bande-annonce officielle de cet événement cela, nous nous en souvenons, commence ce 22 août à partir de 12 heures. Chers lecteurs, c’est tout ce dont nous avons besoin pour anticiper que l’événement virtuel sera une explosion.

Dans ce clip de près de deux minutes, nous voyons comme l’hôtesse Aisha Tyler (Charlie Wheeler pour les fans d’amis), qui est dans une sorte d’arène / scène virtuelle conçue par – ni plus ni moins – que Jim Lee, le graphiste en charge de la rénovation de l’image de différents personnages et actuel responsable créatif de DC Entertainment.

Ici même Tous les hôtes de nationalités différentes seront présents pour indiquer chacune des annonces et le début des « tableaux » de chaque titre.

La Ligue Batman et Justice

Maintenant pour les bonnes choses. Là-bas, on voit Matt Reeves, réalisateur de The Batman, dire qu’il montrerait un aperçu de ce film avec Robert Pattinson. Comme nous le savons, c’est l’un des plus attendus pour 2021, car il implique la présentation de Bruce Wayne et la naissance de Batman du nouveau look de DC et Warner (nous savons le succès que Joker a été).

On voit aussi un petit clip de Zack Snyder dans les coulisses avec le casting de Justice League. Ce film, ainsi que la présence du réalisateur, sont l’un des événements les plus attendus du DC FanDome, comme on peut le voir, peut-être, un véritable aperçu de la coupe de ce réalisateur, c’est-à-dire sa vision de ce film avant de quitter le projet en raison d’un problème personnel, et par conséquent, Joss Whedon a pris les rênes.

Là-bas, on voit le tournage d’une partie de Justice League avec Jeremy Irons, qui joue le personnage d’Alfred… peut-être pouvons-nous voir la scène complète de Superman vêtu de son costume noir?

Black Adam, Suicide Squad et The Flash

Dwayne Johnson apparaît dans cette bande-annonce pour parler de l’un des films les plus excitants pour l’avenir de DC: Black Adam. Très probablement, ils nous donneront un aperçu de leur production, ainsi que des noms qui entreront sur le navire à la fois dans la direction, le scénario et éventuellement dans le talent. Ou, si en tout cas Black Adam fera son introduction dans un autre film de DC …

Andy Muschietti est vu en quelques secondes. Mais le réalisateur, connu pour ses deux tranches d’It, sera en charge de la réalisation du film solo de Flash. Nous pourrions donc également voir un aperçu en images, ou un synopsis de ce à quoi ressemblera l’histoire que nous verrons à l’écran. On voit également l’acteur Grant Gustin, qui joue ce personnage dans la série télévisée depuis 2014.

L’un des points les plus excitants du DC FanDome, sans aucun doute, est la présence de TOUS les acteurs de The Suicide Squad ou Suicide Squad 2. Ici, nous voyons James Gunn avec John Cena, Margot Robbie, Joaquín Cosío, Idris Elba et plus encore.

Quelque chose d’autre sur le DC FanDome?

On voit Zachary Levi annoncer du contenu exclusif sur ce que pourrait être Shazam! deux. Egalement un petit clip de Jason Momoa dans le rôle d’Aquaman, acteur qui n’apparaît pas sur la liste des invités. Cependant, Oui, il y a des noms qui apparaîtront dans la deuxième production de ce film, comme Patrick Wilson.

Ici, nous vous laissons le Remorque DC FanDome:

Deux jours d’événement au lieu d’un?

Le samedi 22 août, il y aura plusieurs présentations des titres les plus remarquables de DC FanDome. Mais l’expérience est si belle que les organisateurs ont décidé de distribuer les activités pendant deux jours. La deuxième date a été fixée au 12 septembre 2020.

Ce samedi, nous verrons le DC FanDome: Hall of Superheroes ou Hall of Heroes tandis que le mois prochain, nous participerons aux activités de DC FanDome: Explorez le multivers.

Le « DC FanDome: Hall of Heroes » aura, comme on peut le voir, des révélations exclusives que ce soit en informations, en images ou en vidéos des temps forts de l’univers DC. Tout ce qui est révélé sera disponible pendant 24 heures afin que les fans puissent le revoir et ne manquer aucun détail ou panneau. Dans «Explorez le multivers», les fans créeront leur propre programmation.

Horaires du DC FanDome le samedi 22 août