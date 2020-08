Malgré la pandémie et l’énorme interruption du monde du divertissement, Il semble que Netflix n’arrêtera pas de nous surprendre en 2020Eh bien, ils ont encore beaucoup de nouveautés dans leur manche. Entre séries et films, la plate-forme a été définie «Puebla’s» pour que nous passions tous un bon moment dans cette quarantaine, mais maintenant ils parient tous leurs jetons sur un drame extrêmement complexe: The Devil All the Time.

Il y a quelques jours, le géant du streaming nous a montré les premières images et un peu de ce projet spectaculaire réalisé par Antonio Campoos cela nous a laissé un œil carré. Et on ne le dit pas à la légère, car le casting de ce film compte de nombreuses stars hollywoodiennes, telles que Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Jason Clarke, Riley Keough, Mia Wasikowska et de plus.

Vous pouvez également lire: CONSULTEZ LES PREMIÈRES PHOTOS DE ‘THE DEVIL ALL THE TIME’ AVEC ROBERT PATTINSON ET TOM HOLLAND

« The Devil All The Time » sera quelque chose de nouveau pour Netflix

Comme si cela ne suffisait pas l’intrigue de The Devil All the Time est également extrêmement intéressante. Ces derniers mois, Netflix nous a présenté plusieurs films bourrés d’action, mais cette fois ils ont décidé de choisir de nous présenter une histoire complètement différente, comme selon Indie Wire c’estplein de drame et avec des accents de thriller basé sur le livre de l’écrivain américain, Donald Ray Pollock, qui à son tour a été inspiré par ses propres expériences.

En fait, nous avions peu de détails sur cette bande, avec un petit résumé que la vérité nous a laissé plus de questions que de réponses. Mais finalement et après avoir attendu quelques jours, nous avons la bande annonce officielle du film et à en juger par ce que vous voyez, cela nous gardera complètement sur le bord du canapé.

Que voit-on dans la bande-annonce?

Dans cette avance nous nous rencontrons Arvin Russell (joué par Holland), un adolescent vivant dans la ville de Knockemstiff, Ohio. Le jour de son anniversaire, il reçoit un cadeau assez particulier que son père lui a laissé avant sa mort, mais tout change dans la vie de ce jeune homme quand un berger insolite apparaît, Preston Teagardin (Pattinson) qui cherche à éradiquer le «démon» présent à cet endroit.

Autour de nos protagonistes, nous avons plus de personnages quelque peu sinistres, comme un couple tordu (Clarke et Keough) et un shérif corrompu (Stan), qui fait ressortir le pire en eux au moment où le prêtre arrive. Cependant, Arvin devra lutter contre toutes ces forces du mal qui le menacent lui et sa famille.

Netflix diffusera The Devil All the Time sur sa plateforme le 16 septembre, mais en attendant que le jour de l’indépendance de notre pays arrive, Découvrez la bande-annonce officielle de ce film spectaculaire ci-dessous: