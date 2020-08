Les plateformes de streaming sont devenues si importantes Dans le monde du divertissement, que de plus en plus d’acteurs, d’actrices et de créateurs de très haut niveau (qui listent A d’Hollywood), s’ajoutent à des projets soit cinématographiques soit pour la télévision dont la projection est numérique. Et maintenant c’était Le (deuxième) tour de Sofia Coppola avec Bill Murray, Rashida Jones et le film On The Rocks.

Mais avant de vous parler de ce film et de sa première bande-annonce, parlons de tout ce qu’il apporte. Premier, On The Rocks est une coproduction entre AppleTV + (La plateforme de streaming d’Apple qui n’est plus sur le marché depuis plus d’un an), et A24, étude indépendante qui a approuvé des films comme Moonlight, Lady Bird, The Witch, The Lighthouse, Hereditary, Midsommar, etc.

Ce duo est intéressant, car On The Rocks de Coppola aura une «double première» d’ici la fin de l’année. Il sera projeté dans les cinémas traditionnels et fera également partie du catalogue AppleTV +. Cette circulation, précisément, est ce qui a motivé les réalisateurs à porter leurs projets sur des plateformes de streaming, comme ils l’ont également la possibilité de participer à des cérémonies de remise de prix telles que les Oscars.

Mais passons aux bonnes choses …

On The Rocks, la nouvelle Sofia Coppola

On The Rocks est écrit et réalisé par Sofia Coppola, qui revient après une absence de trois ans après la première de Le séduit avec Nicole Kidman et Colin Farrell.

Le film met en vedette Rashida Jones comme Laura, épouse et mère de deux enfants qui se sent très en sécurité dans sa vie personnelle. Cependant, depuis un certain temps maintenant, son mari commence à passer plus de temps au bureau et à voyager avec un nouveau collègue … ce qui Soulève des questions sur la stabilité de votre mariage et de votre vie.

Tous ces doutes sont renforcés lorsque son père (Bill Murray) nommé Felix, commence à lui dire que tous ces détails ne signifient qu’une seule chose: l’infidélité. Laura décide de consulter Félix car il a toujours été un playboy, un sujet désintéressé et infidèle, et estime qu’il est le seul à pouvoir lui dire si leur mariage est en jeu.

Alors ensemble, ils commencent une «aventure» pour découvrir ce que Dean prépare. Ce personnage est joué par Marlon Wayans, qui rejoint l’une des comédies les plus attendues pour la fin de ce 2020.

Quand est sorti «On The Rocks»?

Au début, nous avons mentionné que On The Rocks est le deuxième tour de Sofia Coppola dans l’univers du streaming. Et il en va de même pour Bill Murray, car ils ont tous deux travaillé en 2015 sur l’émission spéciale Netflix intitulée A Very Murray Christmas.

On The Rocks est la troisième collaboration entre Murray et Coppola, et cela devient un projet encore plus intéressant avec la présence de Rashida Jones, comédienne, écrivain et réalisatrice bien connue. Jones est connue pour son implication dans Parcs et loisirs et le bureau. L’un de ses derniers projets était le scénario de Toy Story 4, qui a commencé à écrire avec Will McCormack; cependant, tous deux ont quitté le projet pour des raisons qui n’étaient pas très claires.

La date de sortie de On The Rocks est prévu pour octobre 2020. Le film prévoit de sortir à la fois dans les salles traditionnelles, dans le cadre du catalogue AppleTV +. Alors il faut attendre une date précise, et ce n’est pas pour être pessimiste, mais aussi un éventuel changement de plans …

En attendant, ici nous vous laissons La bande-annonce On The Rocks:

Voir sur YouTube