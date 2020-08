Ce 2020 ne cesse jamais de nous étonner, car les plateformes de streaming se tirent au sort en ces jours de quarantaine, avec des productions incroyables. L’un d’eux est Amazon Prime Video, qui dans le reste de l’année continuera à nous laisser la bouche ouverte et l’un de ses plus gros paris est la deuxième saison de The Boys.

Depuis l’année dernière, ils nous ont montré l’avancée de ce nouvel opus, qui nous a donné l’occasion de voir un peu où l’histoire irait. Mais c’est début juillet que nous avons eu la chance de découvrir le premier aperçu de cette série., laquelle aura de retour les super-héros de The Seven et bien sûr, Billy Butcher et compagnie.

Les garçons reviendront plus sanglants que jamais

Comme si cela ne suffisait pas ils ont également sorti une scène entière (sooo gory) lors de l’édition virtuelle de Comic-Con et ont confirmé qu’il y aurait une troisième saison de The Boys. Mais avant cette annonce, nous nous retrouvons avec une question, Que va-t-il se passer dans cette deuxième partie? Eh bien, après un long moment et nous laissant pratiquement à la dérive, nous savons enfin de quoi parle cette prochaine histoire.

Sortie d’Amazon Prime Video le dernier trailer de cette saison Et tout comme les premiers aperçus, celui-ci a également l’air brutal. Dans ce regard, nous continuons comme nous l’étions dans le dernier épisode, Avec les garçons se cachant des supers et fuyant la loi. Comme si cela ne leur suffisait pas, Ils doivent aussi s’occuper de Vought et surtout de son patron, Stan Edgar.

«Hughie», Mother’s Milk, Kimiko et Frenchie Ils essaient de vivre leur vie, échappant à tout Mais la situation changera quand Billy Butcher les trouve pour se venger des Seven et de toutes les personnes qui l’ont blessé. Alors que «les méchants». De l’autre côté, nous avons Lumière des étoiles, qui continue de remettre en question sa place au sein de l’équipe de super-héros et Homelander Il est menacé par Stormfront, une nouvelle héroïne qui connaît les réseaux sociaux et qui a des intentions cachées.

Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, préparez-vous pour la deuxième saison de Les garçons -qui se sera présenté en première le 4 septembre– Découvrez la dernière bande-annonce ci-dessous: