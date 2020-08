Si vous avez grandi dans les années 90, vous vous souvenez sûrement de Zach Morris, AC Slater, Jesse Spano et bien sûr Kelly Kapowski, oui, Sauvé par le gong qu’en 2020, il reviendra avec un redémarrage via Peacock, la nouvelle plate-forme de streaming de NBC Universal qui pourrait bientôt arriver dans notre pays.

La suite (sans parler du redémarrage) de Saved by the Bell racontera une nouvelle histoire, dans laquelle Elizabeth Berkley et Mario Lopez reviennent à leurs rôles d’origine en tant que A.C. Slater et Jessie Spano, à la légère différence que maintenant, ils sont tous les deux enseignants d’une nouvelle génération d’étudiants à Bayside High: des adolescents insoutenables qui ont été élevés à la télé-réalité et sur Instagram.

Biensûr que Mark-Paul Gosselaar reviendra en tant que Zack Morris pour cette série et on s’attend à ce qu’avec le passage des chapitres, nous puissions également voir des apparitions spéciales de Tiffani Thiessen dans le rôle de Kelly Kapowski, mais le grand absent, semble être Dustin Diamond, également connu sous le nom de Screech, qui a a eu plusieurs arrestations et des problèmes avec la loi ces dernières années.

Mais à quoi sert le redémarrage de Saved by the Bell?

Selon le synopsis officiel, «le gouverneur de Californie, Zack Morris, aura des ennuis pour avoir fermé trop d’écoles publiques. C’est pourquoi il propose d’envoyer les élèves concernés dans les écoles les plus performantes de l’État, y compris Bayside High. L’afflux de nouveaux étudiants donnera aux enfants les plus privilégiés de Bayside une dose de réalité bien nécessaire et hilarante dans cette comédie inspirée de la sitcom classique de la fin des années 80 et du début des années 90 du même nom. «

La production du retour de Saved by the Bell est en charge de Tracey Wigfield qui était l’un des principaux scénaristes de 30 Rocher ainsi que créateur de Le projet Mindy, qui dit que le nouvel opus cherchera à unir les personnes qui ont grandi en regardant Sauvé par la cloche avec les nouvelles générations: « Les nostalgiques se nourriront de tous ces joyaux qu’ils recherchent. »

Il n’y a toujours pas de date fixée pour le retour de Sauvé par la cloche, car les derniers chapitres de la série n’ont pas encore été enregistrés, dont le tournage a été suspendu en raison de la crise sanitaire, mais alors que nous pouvons profiter de l’aperçu le plus récent de la série.