Chaque chakra du corps est situé dans un secteur spécifique et agit sur un organe particulier

Il « chakra«C’est un concept très spirituel et tout le monde ne le sait pas. Cependant, ceux qui agissent et agissent en conséquence ont évoqué des effets positifs sur leur bien-être, il vaut donc la peine de les examiner plus avant, comme nous le ferons ensuite.

Quels sont les chakras?

Selon un article sur le portail SaludTerapia, l’idée de chakras surgit dans le culture hindoue, se trouvant dans les textes sacrés des Védas. Chakra, mot sanskrit, signifie roue, et fait allusion à la façon dont le chakra est généralement perçu.

Plus précisément, les chakras sont roues ou vortex d’énergie qui serait responsable de la régulation du corps énergétique ou de l’aura, étant dans toute son extension. Les chakras seraient transversaux à tous les domaines associés à notre corps, qui sont:

Champ mental

Champ émotionnel

Champ éthérique

Champ spirituel

Fonction des chakras

Les chakras seraient les principaux agents régulateurs de l’énergie corporelle, servant de passerelle et d’éléments transformateurs de l’énergie qui nous entoure et dont nous avons déjà intériorisé. Ses fonctions précises seraient:

Recevoir

Accumuler

Transformer

Distribuer

Régler

Chakras absorber l’énergie de l’environnement et ils le traitentAvant de l’assimiler complètement, ils effectuent un ajustement pour que l’énergie soit en synchronisation avec la fréquence vibratoire de notre être.

Enfin, l’énergie intégrerait notre corps physique, déclenchant une réponse physiologique.

Localisation des chakras

Photo: Pixabay

Le corps est composé de 7 chakras principaux. En théorie, chacun d’entre eux serait associé à une glande endocrine.

Chakra racine ou de soutien: situé dans le périnée, régule le fonctionnement des glandes surrénales.

Chakra du sexe: il est positionné deux doigts sous le nombril, et est en charge du fonctionnement des gonades.

Chakra du plexus solaire: on le trouve dans le plexus solaire, et il régule notre pancréas.

Chakra du plexus cardiaque: on retrouve ce chakra au centre de la poitrine. Il régule le fonctionnement de la glande thymus, qui est crucial pour le système immunitaire.

Chakra du larynx: Depuis la gorge, ce chakra régule la thyroïde.

Chakra du troisième œil: ce chakra est situé entre les sourcils, agissant sur l’hypophyse et l’hypothalamus.

Chakra de la couronne: il est dans la couronne, et de là il agit sur l’épiphyse et la pinéale.

Connaître les chakras et la relation qu’ils entretiennent avec certains secteurs du corps Cela peut servir de moyen d’influencer positivement votre santé, mais seulement si vous avez une position active et positive à leur égard.