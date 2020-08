Alors que les fans d’Ozark de Netflix sont occupés à élaborer le tableau de conspiration It’s Always Sunny in Philadelphia / Charlie alors qu’ils essaient de comprendre où vont les choses maintenant que la poussière est retombée pour la troisième saison, une chose est devenue claire: les réponses vont deviennent beaucoup plus clairs lorsque la série revient pour sa dernière saison, étendue à 14 épisodes (la saison étant divisée en deux demi-saisons de sept épisodes). Maintenant, nous jetons un coup d’œil à la troisième saison de la série primée, nominée aux Emmy, Jason Bateman/Laura Linney-mettant en vedette un drame policier. Mais cette fois, nous allons dans les coulisses pour donner aux téléspectateurs une meilleure idée de l’équipe en action et de la façon dont Bateman travaille un décor.

Lors d’un panel en ligne préenregistré lors du PaleyFest LA plus tôt ce mois-ci, le showrunner de la série Chris Mundy est allé plus en détail sur le dernier chapitre du voyage de la famille Byrde: « Vous allez apprendre ce qu’ils veulent que leur fin de partie soit, et ils vont devoir y tenir compte un peu. Il y a cette belle scène entre Laura [Linney] et Tom [Pelphrey] quand ils sont dans le parking du mégastore dans la voiture, et il y a une ligne écrite par Miki Johnson, quand Wendy dit [something] comme: «Quand vous avez couru toute votre vie, tout le reste semble extrêmement ennuyeux. S’ils sont [Marty and Wendy] en essayant de voir s’il y a une sortie, ils doivent déterminer si c’est ce qu’ils veulent, et si oui, quelle est la version qu’ils veulent. Puis compter avec ça après tant de chaos – ça va bouillonner sous la surface. «

Quant à ces rumeurs qui Tom PelphreyBen Davis pourrait encore être en vie puisque son meurtre n’a pas eu lieu devant la caméra, Mundy a de mauvaises nouvelles: « J’aime le fait que les gens aiment suffisamment le personnage pour proposer cette théorie. J’aurais aimé que ce soit vrai, mais ce n’est pas vrai. » Cela n’a toujours pas empêché Linney de s’amuser un peu dans Game of Thrones quand elle a plaisanté: « N’est-ce pas ce qu’ils ont dit à propos de Jon Snow? »

Traçant la montée et la chute (possible) des Byrdes de leur vie de banlieue à Chicago à leur vie criminelle meurtrière dans les Ozarks, Marty et Wendy sont passés du blanchiment d’argent de base à la gestion des opérations les plus rentables d’un cartel de la drogue mexicain. Mais avec le sang qu’ils ont versé et les ennemis qu’ils se sont faits, est-il possible que cette histoire se termine bien et non dans une morgue? Rejoindre Bateman et Linney sont Julia Garner comme Ruth Langmore, Sofia Hublitz comme Charlotte Byrde, Skylar Gaertner comme Jonah Bryde, Charlie Tahan comme le cousin de Ruth Wyatt Langmore, et Lisa Emery en tant que distributeur local d’héroïne Darlene Snell. Créé par Bill Dubuque et Mark Williams, Ozark est issu d’Aggregate Films en association avec Media Rights Capital. Bateman, Dubuque, Williams et le showrunner Mundy sont les producteurs exécutifs.

