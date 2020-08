Depuis quelques années, Vans a tiré au sort certaines collections qui incluent des artistes comme Van Gogh et Frida Kahlo; des figures de musique de la taille de les Beatles, David Bowie et Led Zeppelin; même certains films et personnages qui ont marqué des générations comme Star Wars, Toy Story, Peanuts, Mickey Mouse, Jack’s Strange World ou Harry Potter.

Cependant, Ils devaient encore nous apporter une réplique inspirée de la famille la plus célèbre de la télévision, Les Simpsons. Depuis la création de la série en 1989, Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, ils nous ont donné des moments qui sont restés à jamais dans la culture pop, ainsi que diverses références que nous utilisons dans notre vie sociale et même politique.

Vans fait plaisir aux fans des Simpsons

Pour célébrer les plus de 30 ans que la famille jaune est en ondes, Vans a fait une collection complète par rapport aux personnages créés par Matt Groening, qui ont des hochements de tête que les fans vont sûrement adorer … mais nous y allons par parties. Peut-être que tout le monde reconnaîtra la marque pour son tennis, et cette fois, ils ont sorti quelques modèles intéressants.

La première paire, nous pouvons voir la carte postale classique de Bart, Marge, Lisa, Maggie et Homer posant ensemble. Mais le détail est que de l’autre côté, nous avons les dessins originaux de chacun des personnages, tout comme nous l’avons vu dans l’émission Tracey Ullman.

Il y a un autre modèle unique où ils honorent le légendaire Bart avec un graffiti sur des briques rouges. Le second est beaucoup plus discret et fait référence au fils des Simpsons avec un petit crâne sur un côté Et pour finir nous avons un design beaucoup plus « traditionnel » avec les couleurs de leurs vêtements, vous connaissez la chemise orange et le short bleu.

La bien-aimée Lisa participera également avec un modèle pour elle seule. L’un de ses plus grands rêves dans la vie a toujours été de devenir président des États-Unis, de sauver les animaux et de changer le monde, et ces baskets avec le logo de sa campagne ils nous rappellent toutes ces fois où vous avez fantasmé d’occuper la Maison Blanche.

La collection ne pourrait être complète sans les autres habitants de Springfield

Homer, Moe, Lenny, Carl et même Barney se présentent dans une paire de Vans dans lequel on peut voir les losanges caractéristiques de la taverne, le même dans lequel ils passent des heures à discuter et à déguster de délicieux chelas Duff.

«Je suis Don Barredora et je suis venu nettoyer l’entrée de votre maison pour que je puisse travailler. Sans aucun doute, le chapitre de Don Sweeper est l’un des plus aimés de l’histoire de la série animée avec Homer Simpson rappant et tout le reste.

Et maintenant, il est présent dans environ des baskets qui simulent la veste et même le signe que le patriarche utilisait pour promouvoir son entreprise de chasse-neige.

Que serait le spectacle de Krusty sans Tom et Daly? Cette parodie unique (et violente) de Tom et Jerry fait partie de la série animée, c’est pourquoi ils ont décidé de les inclure dans cette collection avec des baskets où on peut les voir dans leur même dynamique comme toujours. Rappelez-vous, là-bas, nous avons même le sceau d’approbation du clown préféré de Springfield.

Même les sœurs amères et fumantes de Marge Simpson, Patty et Selma apparaîtront avec elle dans une paire qui est l’une des plus spectaculairesEh bien, les cheveux des trois sont livrés dans un matériau en peluche où l’on peut voir que leurs jambes ne sont pas rasées ou en plaisantant, jiar jiar.

Mais si vous êtes super indécis et souhaitez avoir tous les personnages dans un seul modèle, Vans a rempli cela pour nous avec des Slip-Ons classiques et les visages des Springfields. Ici, la couleur jaune domine et les nuages ​​que l’on voit dans l’intro.

Et le reste de la collection?

Pour compléter le look, Ils lanceront également des sacs à dos, des chaussettes, des chemises, des vestes, des pulls molletonnés, des T-shirts et des chapeaux avec certains des modèles que nous avons déjà vu dans le tennis. Donnez-vous une brûlure et découvrez ci-dessous certains des produits qui seront inclus dans cette collaboration.

Quand arrivera la collaboration entre Vans et «The Simpsons»?

Si vous voulez avoir l’un des articles de cette incroyable collection de Les Simpsons, Nous vous disons qu’il sera disponible à partir de ce 7 août. Il n’y a pas encore de prix, mais restez à l’écoute ici au cas où ils sortiraient avant leur vente.