La crème fouettée C’est la touche parfaite pour n’importe quel dessert, gâteau ou simplement, en accompagnement de fraises fraîches. Qui n’aime pas manger quelque chose d’aussi sucré après le dîner?

Cependant, le problème peut survenir au moment où vous suivez la recette à la lettre. La crème a perdu de sa consistance et vous décidez de la jeter, pour que vous recommenciez … ne recommencez pas! Aujourd’hui, nous allons vous montrer pourquoi cela se produit et comment y remédier sans avoir à jeter toute la préparation.

Pourquoi la crème fouettée coupe. Comment récupérer la chantilly coupée.

L’une des raisons les plus importantes pour lesquelles la crème fouettée peut couper est due au Température. La chaleur lui fait perdre de la consistance et devient un état plus fluide. Il est conseillé de cuisiner dans un environnement bien ventilé et avec des ustensiles froids.

Rappelez-vous également que, lors de l’assemblage de la crème fouettée, dans certains cas, il est nécessaire adoucissez-le. Par conséquent, en le battant et après avoir attendu un peu, il est important d’ajouter du sucre petit à petit pour continuer à battre jusqu’à la fin.

Comment récupérer la chantilly coupée.

Enfin, saviez-vous qu’en utilisant le mixeur, vous avez une meilleure chance que la crème fouettée coupe? Bien que ce soit la méthode la plus rapide pour l’obtenir, c’est la plus difficile à manipuler. Bien que votre bras vous fasse beaucoup mal plus tard, il est préférable de le faire à la main avec une spatule et aussi, vous obtiendrez plus de volume.

Maintenant, Comment récupérer la chantilly coupée? Il est préférable d’ajouter du lait froid par cuillerées et de le déplacer de manière enveloppante avec une spatule jusqu’à ce qu’il retrouve de la consistance. N’utilisez pas le mixeur! Sans aucun doute, vous ne voudrez plus le jeter à nouveau avec cette super astuce.