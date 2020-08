Ezra Miller obtient une refonte fidèle à la bande dessinée pour «The Flash» dans le nouvel art.

Un nouveau montage de fans montre la star de la Justice League Ezra Miller avec un look comique précis pour sa première sortie solo cinématographique en tant que The Flash.

La star de Flash Ezra Miller obtient une refonte directement à partir des bandes dessinées dans un tout nouveau montage de fans qui jette le look blindé de Barry Allen de la Justice League de Zack Snyder. Les fans espèrent en savoir plus sur le film solo d’Allen à DC FanDome, qui a récemment annoncé une liste impressionnante de plus de 300 invités, dont la star de Flash Ezra Miller et le réalisateur Andy Muschietti. Pour l’instant, cependant, les illustrations montrent Miller avec la coiffure blonde signature de Barry Allen ainsi qu’un costume fidèle à la bande dessinée.

Le concept de l’artiste numérique «savagecomics» s’inspire du costume stéréotypé du speedster, visant un simple body rouge avec la ceinture dorée et des détails sur ses bras ainsi que des bottes dorées. Il sera intéressant de voir si la star de Flash Ezra Miller obtient un nouveau costume dans le film solo, ou s’il va s’en tenir au look blindé fait maison. Nous savons qu’il voyagera certainement dans le temps, depuis que le réalisateur Andy Muschietti a récemment parlé de l’intrigue du prochain film de super-héros, alors peut-être qu’il développera un nouveau costume pour le faire. Pour l’instant, jetez un œil à la conception fidèle à la bande dessinée ci-dessous.

Que pensez-vous de la refonte de The Flash d’Ezra Miller? Pensez-vous qu’il devrait avoir les cheveux blonds? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Réalisé par Andy Muschietti à partir d’un script écrit par Christina Hodson, la scribe Birds of Prey, The Flash sera inspiré du scénario de la bande dessinée Flashpoint qui a suivi The Flash alors qu’il naviguait dans un univers DC modifié. Écrit par Geoff Johns et dessiné par Andy Kuber, Flashpoint a radicalement modifié le statut de l’univers DC Comics et a conduit au lancement des nouveaux 52 titres. On ne sait actuellement pas quelle inspiration le prochain film d’Ezra Miller inspirera de la bande dessinée.

Le Flash devrait sortir en salles le 3 juin 2022. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur The Flash et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus exclusif.

Source: savagecomics

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.