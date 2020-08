Des amis ont de nouveau retardé leur réunion en raison d’un virus | Instagram

Malheureusement, les fans de « Friends » devront attendre encore plus longtemps, car ils y sont déjà allés plusieurs fois. reporter votre réunionCela est dû à la crise sanitaire mondiale qui continue de croître.

Les enregistrements de la spéciale qui réunira les six célébrités de « Friends » ont de nouveau été retardés par HBO Max en raison du virus.

Les médias américains tels que « Variety » et « The Hollywood Reporter » ont détaillé cette nouvelle hier report de l’enregistrement de la réunion tant attendue des «Amis», qui en principe allait débuter l’enregistrement en mars.

En raison de la pandémie, qui a conduit l’industrie du cinéma et de la télévision à abaisser complètement les aveugles, la production a été retard jusqu’en mai et, par la suite, il était prévu pour août.

Malheureusement, le tournage en août ne sera pas possible non plus et, pour l’instant, HBO Max s’est limité à reporter l’enregistrement. sans établir ongle nouvelle date.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, qui étaient tous les six Protagonistes De «Friends», ils font partie de cette grande et très attendue spéciale avec les créateurs de cette comédie, David Crane et Marta Kauffman.

Il est à noter que chacun des acteurs facturera entre 2,5 et 3 millions de dollars pour avoir participé à cette réunion.

Bien que les millions de fans de la série soupirent depuis des années pour de nouveaux chapitres de la série, cette rencontre ne serait pas un épisode fictif en tant que tel mais plutôt un Programme de la classe rétrospective avec des entretiens avec les acteurs.

Jusqu’à très récemment, la série était diffusée sur la plateforme Netflix, cependant, Warner n’hésitait pas à débourser plus de 400 millions de dollars pour le récupérer et l’intégrer comme l’un des diamants de la plateforme HBO Max.

Comme vous vous en souviendrez, « Friends », qui a été créée le 22 septembre 1994, a clôturé dix saisons réussies en 2004 après 236 épisodes.

La comédie, malgré les années, reste un phénomène pour d’innombrables fans à travers le monde qui sont toujours impatients de revoir, encore et encore, les histoires new-yorkaises de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross.