L’un des refrains les plus courants dans l’industrie de la musique est que seules les superstars gagnent une banque sérieuse grâce au streaming – combien d’artistes ont, tout à fait compréhensible, se sont révélés publiquement sur le fait de recevoir des chèques de redevances dans les chiffres doubles, simples ou décimaux?

Mais les défenseurs soulignent depuis longtemps qu’avec le bon accord, le streaming peut être très rentable – et bien qu’il ait refusé de fournir des détails, AWAL, la division de musique enregistrée de Kobalt, a annoncé que des «centaines» d’artistes travaillant avec la société gagnaient plus de 100 000 dollars en revenus annuels de streaming – une croissance de plus de 40% par rapport à l’année dernière. Music Business Worldwide a estimé qu’entre 90 et 286 artistes signés par AWAL ont gagné plus de 100 000 $ au cours de l’année étudiée – et Willard Ahdritz, fondateur et président de Kobalt Music Group, a déclaré à Variety: «Nous pensons que nous pouvons avoir 100 000 artistes à ce niveau d’ici 2025.»

La clé de ce concept est «la bonne affaire» – pour de nombreux actes, AWAL est essentiellement une société élargie de services aux artistes, dans laquelle les artistes conservent la propriété et le contrôle créatif de leur musique. Pourtant, la nouvelle est la bienvenue dans un climat qui a vu les tournées, le principal générateur de revenus pour un nombre écrasant de musiciens du monde, s’immobiliser presque complètement – et indéfiniment – en raison de la pandémie de coronavirus.

«Ma vision d’un groupe d’artistes dynamiques et à haut volume qui gagnent beaucoup d’argent grâce à la diffusion en continu – y compris un niveau intermédiaire longtemps négligé – se concrétise avec notre concentration et notre exécution sur les artistes AWAL», a déclaré Ahdritz dans un communiqué. «Une fois que les artistes atteignent ce seuil, ils créent effectivement des catalogues d’un million de dollars.

«Des centaines d’artistes AWAL ont réalisé ces 100 000 $ de revenus annuels très rapidement avec nous, tandis que des dizaines ont grimpé en flèche jusqu’à des paiements annuels en streaming d’un million de dollars», a-t-il poursuivi. «Les paiements de redevances de streaming lucratifs et les valeurs de catalogue ne favorisent plus quelques privilégiés car ce gâteau se développe rapidement pour les artistes, à condition que l’artiste ait conclu un accord de type AWAL. C’est une validation supplémentaire que l’industrie de la musique enregistrée est en pleine transformation.

La société souligne une initiative de mars 2018 dans laquelle la société mère Kobalt Music Group a augmenté les ressources d’AWAL dans le but de renforcer à la fois l’entreprise et le modèle dans lequel elle travaille. La société a connu le succès ces dernières années avec les sorties de Lauv, Finneas, Nick Cave & The Bad Seeds, Little Simz, Steve Lacy, Gerry Cinnamon, R3HAB et d’autres.

Lonny Olinick, PDG d’AWAL, a déclaré: «Alors que nous nous efforçons de créer un tout nouveau modèle industriel et une meilleure société de musique mondiale pour les artistes, ces données et le succès de notre liste valident ce que nous disons depuis le premier jour. Notre communauté d’artistes AWAL a été enhardie par notre démarche et a choisi de parier sur elle-même. Et ils sont généreusement récompensés pour avoir pris en charge leur créativité et présenté l’art en lequel ils croient plutôt que de se censurer eux-mêmes en fonction de leur sensibilité artistique et de la réaction du public.

Olinick a ajouté: «La structure que nous avons construite permet aux artistes d’ajouter de l’essence à leur feu. Les données nous montrent que cela porte clairement ses fruits pour de nombreux artistes AWAL, dont beaucoup passent de dizaines de milliers de revenus de streaming à des centaines de milliers ou des millions, en un an seulement avec nous. Les artistes démontrent qu’ils peuvent à la fois rester indépendants et bâtir une carrière mondiale réussie grâce à notre soutien en marketing, création, synchronisation, financement, développement d’audience, promotion radio et plus encore. Ce n’est que le commencement. Notre modèle unique provoque un effet d’entraînement dans l’ensemble de l’industrie alors que les artistes, les gestionnaires et les avocats voient le succès de notre liste. Les artistes n’ont plus à faire de compromis pour que leur future sécurité financière atteigne leur plein potentiel. »