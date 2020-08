Le directeur créatif du Old Mexico Toy Museum (Mujam), Roberto Shimizu a annoncé que Le 4 août, un sujet est entré dans les installations et a volé deux chariots de collecte d’une valeur de 40000 à 50000 pesos chacun..

Comment ce vol a-t-il eu lieu au Musée du Jouet?

Dans une interview avec Ciro Gómez Leyva, Shimizu a indiqué que tout semble être qu’il s’agissait d’un « vol sur demande » et qu’une plainte officielle avait déjà été déposée la semaine dernièreBien qu’à ce jour, les autorités n’ont pas découvert l’identité du voleur.

Il a également commenté que dans les vidéos des caméras de sécurité, vous pouvez voir comment l’individu s’approche de l’une des vitrines qui se trouvent à l’intérieur du musée et sort deux chariots de collection.. Oui, bien qu’il ait également pris un vélo et quelques outils, le réalisateur estime que le véritable objectif était de prendre les deux jouets.

À cet égard, également pour El Universal, Roberto Shimizu a déclaré: « C’était un vol à la commission, dans le style des vols qui sont effectués dans les musées d’art, lorsque des pièces spécifiques sont prises. »

Comment étaient les deux voitures volées?

Roberto Shimizu a déclaré aux deux médias que les chariots de collecte sont de fabrication italienne et sont des répliques de deux voitures: une Ferrari F40 et une Testarossa.. Des pièces qui, en plus, sont à assembler et que les collectionneurs mettent jusqu’à deux ans à construire.

«Ce sont de gros morceaux, de plus de 40 centimètres, lourds. Ces gens ont blessé le Mexique; ce sont des pseudo collectionneurs qui savent ce que nous avons », a-t-il déclaré à El Universal.

Le Musée du Jouet rouvre ses portes

D’autre part, après la fermeture de ce musée en raison de la pandémie du COVID-19, le gouvernement de Mexico a autorisé la réouverture de ces centres culturels, l’enceinte a rouvert ses portes hier en respectant toutes les mesures recommandées, comme la capacité de 30%.

Enfin, Roberto Shimizu appelle la société et les collectionneurs à n’acquérir aucune de ces deux pièces et à dénoncer ceux qui les ont volés: « Nous avons dénoncé, et si le C5 avait mis les piles, j’aurais suivi cette personne » .

