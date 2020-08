Nettoyer et désinfecter les aliments n’est pas une tâche nouvelle, depuis des siècles, nous avons besoin d’éléments tels que l’eau pour éliminer les bactéries et autres hôtes afin de ne pas tomber malade en mangeant de la nourriture.

Cependant, ces agents contaminants sont de plus en plus agressifs et pour éliminer leur présence de nos aliments, il est nécessaire de recourir à des produits efficaces comme l’eau de Javel, le citron ou le vinaigre.

Cependant, il existe un produit efficace pour nettoyer les aliments qui est généralement présent dans nos maisons et que la plupart des gens ignorent de sa fonction et de la bonne façon de l’utiliser. Il s’agit de peroxyde d’hydrogène également connu sous le nom de peroxyde d’hydrogène.

Comment utiliser le peroxyde d’hydrogène pour désinfecter les aliments? Facile, ajouter 5 ml pour chaque litre d’eau. Cette méthode peut également être utilisée pour nettoyer les ustensiles de cuisine.

Processus

Dans un récipient, ajoutez 3 litres d’eau et 15 ml de 3% de peroxyde d’hydrogène, puis faites tremper vos aliments pendant 5 minutes, puis retirez-les et rincez-les. Prêt avec cette méthode simple, vous pouvez avoir des fruits et légumes exempts d’agents contaminants.