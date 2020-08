SHIFT UP Corporation a révélé aujourd’hui que son jeu mobile Destiny Child avait une toute nouvelle mise à jour estivale à jouer. Le dernier opus du jeu s’appelle « A Summer Night’s Tale », qui apportera aux joueurs une histoire nouvelle et enchanteresse dans le cadre du deuxième chapitre du jeu. Comme vous vous en doutez, vous devrez vous plonger dans l’histoire pendant un certain temps avant de vous lancer dans ce qui doit être fait dans le gameplay. Si quoi que ce soit, cette mise à jour ressemble plus à une expérience qu’à un véritable ajout à l’histoire. Nous avons plus de détails sur ce que la nouvelle mise à jour implique complètement ci-dessous.

« A Summer Night’s Tale » s’empare de Destiny Child, gracieuseté de SHIFT UP.

À partir d’aujourd’hui, l’épisode 2 de la série estivale invite les joueurs à découvrir les histoires de nouveaux personnages à collectionner. Dans A Summer Night’s Tale, les joueurs peuvent en apprendre davantage sur une histoire de fantômes se déroulant dans une maison d’hôtes dirigée par Billy et Annie. La mise à jour d’aujourd’hui ouvre également un donjon narratif correspondant, où de précieux trésors peuvent être gagnés. Dans le donjon, les joueurs peuvent rencontrer Demon Princess Keino, le nouveau Fire Type 5 ★ Defender Child. En plus de l’enfant à collectionner et du donjon narratif, les joueurs peuvent poursuivre la célébration estivale avec deux nouveaux événements:

Événement de soutien d’urgence de Mona: Les joueurs qui se connecteront à Destiny Child recevront les objets d’urgence de Mona, dont 5 ★ Soul Carta, 10x Child Summon Tickets, 1000 Crystals et plus encore.Événement Para-Dice d’été: À partir de maintenant et jusqu’au jeudi 20 août, les joueurs peuvent collecter des dés en accomplissant des missions et les échanger contre des récompenses telles qu’un ticket d’invocation enfant 5 ★ 3-5 ★ Type d’eau 10x ticket d’invocation enfant et plus encore.

A Summer Night’s Tale est le deuxième volet de la populaire série d’événements d’été de Destiny Child, précédée par Summer Shooters plus tôt ce mois-ci. Les joueurs peuvent rester à l’écoute pour plus de détails sur l’épisode 3 de la série « L’histoire d’amour de Tamamo », qui devrait arriver plus tard en août.