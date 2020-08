Les détails des coulisses de Darkman révélés à l’occasion du 30e anniversaire

Bien avant de redéfinir le genre des super-héros modernes avec les années 2002 Homme araignée, Sam Raimi s’est d’abord essayé avec le genre dans le classique culte Homme sombre dirigé par Liam Neeson et Frances McDormand et dans une nouvelle histoire orale avec The Hollywood Reporter pour son 30e anniversaire, le talent devant et derrière la caméra s’est ouvert avec de nouveaux détails en coulisse sur le film.

Basé sur une nouvelle que Raimi a écrite pour rendre hommage aux films d’horreur classiques d’Universal Pictures, l’histoire était centrée sur le scientifique aux manières douces Peyton Westlake (Neeson) alors qu’il est brutalement attaqué et laissé pour mort par le gangster impitoyable Robert Durant (Larry Drake) après celui de Westlake. petite amie, l’avocate Julie Hastings (McDormand), s’exécute découvre un complot avec un développeur corrompu. Après l’échec d’une tentative de traitement de ses blessures, il se retrouve avec des capacités surhumaines et des accès de rage explosive, le mettant sur la voie de la vengeance contre l’homme responsable de sa défiguration tout en utilisant également une peau synthétique pour récupérer son amour.

Avant que Raimi ne plonge dans son monde d’origine, il avait en fait recherché les droits à la fois Homme chauve-souris et L’ombre avec le plan d’apporter son ton unique aux propriétés, mais avec les deux déjà accrochés par d’autres cinéastes et studios, il a dû passer à quelque chose qui lui appartenait.

« Ce film a été un travail d’amour pour Sam Raimi», A déclaré Robert Tapert, producteur et collaborateur de longue date de Raimi. « Il a essayé très fort de faire un film sur [pulp novel and radio character] The Shadow, mais cela s’est avéré impossible car à ce moment-là, il allait être réalisé par Bob Zemeckis. Alors Sam a dit: « Je vais créer mon propre super-héros et prendre des aspects d’autres super-héros et les incorporer dans le personnage de Darkman. »

Neeson et McDormand ont dirigé le casting à un moment avant qu’ils ne deviennent des noms connus et alors que la liste des noms potentiels pour le rôle titulaire comprenait d’autres talents tels que Bill Paxton (Extraterrestres), la directrice de casting Nancy Nayor note «Liam était si parfait« Dans son audition et a apporté »une présence si puissante avec une telle gamme émotionnelle et des yeux hantés», Tout en révélant que le studio faisait pression pour Julia Roberts en tant que principale féminine.

« Elle et Liam étaient sortis brièvement et ont été séparés», A déclaré Nayor. « Lorsqu’ils ont lu la scène d’audition ensemble, les deux acteurs avaient les larmes aux yeux. C’était tellement intime. Juste après, son agent a appelé et a dit qu’elle pensait que ce serait peut-être mieux si elle n’était pas prise en considération. Je pense qu’elle pensait que ce serait trop gênant pour eux de travailler à nouveau ensemble si tôt dans les circonstances.«

« Le scénario a séduit le petit garçon en moi parce que je sais que cela aurait été quelque chose que j’aurais aimé voir lors d’une matinée du samedi en grandissant en Irlande, et c’était une grosse piste juteuse dans un film.», A déclaré Neeson.

« À l’époque, j’avais partagé une maison à Los Angeles avec Sam, et [husband] Joel et Ethan Coen», A déclaré McDormand. « Quand le projet a vu le jour, Sam a été très influent pour me faire passer une audition. Je pense que Liam a beaucoup à voir avec mon aide. Nous avons passé un très bon moment ensemble lors de l’audition. Je me souviens pour la scène intime d’être attaché à l’idée de faire l’amour avec mes chaussettes. J’ai senti que c’était un élément vraiment important de la relation confortable. Sam a dit: «Je ne suis pas sûr des chaussettes» et j’ai dit: «Je porte les chaussettes. je suis portant les chaussettes.’«

Venant juste de sortir des deux premiers Evil Dead films, Raimi cherchait à avoir un collaborateur et ami fréquent Bruce Campbell pour jouer le rôle principal, seulement pour que le studio rechigne à l’idée car ils ne croyaient pas qu’il pourrait porter le film entier. Ne voulant pas quitter son Evil Dead sortir du projet, Raimi a approché la star avec un compromis pour lui-même et le studio.

« Je n’étais pas assez [acting] produit pour Universal, mais Liam Neeson à l’époque, il a fait quelques choses bien connues en Europe, mais je ne pense pas que les gens auraient pu le choisir dans une file de la police ici», A déclaré Campbell. « Sam m’a jeté l’os et a dit: « Pourquoi n’es-tu pas la finale [in disguise] Darkman. « Donc, je suis Darkman, techniquement (rires).«

Une fois le processus de casting terminé et le tournage en cours, les acteurs et l’équipe ont été confrontés à un nouveau problème avec le scénario lui-même, ce que Tapert a déclaré: « constamment réécrit« Et en plaisantant »5000 noms»Dessus au moment où il était terminé, y compris deux futurs lauréats des Oscars.

« Avec le recul, je ne suis pas sûr que cela se soit jamais amélioré; il a juste incorporé les pisses de plus de gens», A déclaré Tapert. « Les frères Coen n’ont pas été crédités par la guilde, mais ils ont joué un rôle très tôt dans la construction de la structure. L’idée est née de la tête de Sam, et Joel et Ethan l’ont persuadé dans cette voie. Chuck Pfarrer était le meilleur des méchants.«

« Le tournage du film était épuisant, notamment à cause des longues heures passées dans le fauteuil de maquillage, qui a commencé à cinq heures, mais nous avons réduit ce temps de processus à un peu plus de trois heures.», A déclaré Neeson. « En même temps, je me préparais aussi à jouer un boxeur aux mains nues dans un film[[Le grand homme]être abattu en Écosse immédiatement après la fin de Homme sombre, alors je réglais mon réveil à environ 3 heures du matin afin de faire un entraînement comme préparation, donc les journées étaient définitivement longues et pour la plupart fatigantes. Mais le facteur d’épuisement était d’une manière étrange assez agréable. J’ai certainement mené une existence très monastique pendant plusieurs mois.«

Le personnage de McDormand, Julie, que le scénariste / réalisateur s’efforçait de distinguer de ses anciens personnages féminins qui étaient fréquemment critiqués, était un obstacle majeur auquel Raimi a été confronté dans le développement du scénario et la mise en production. Bien que la future deux fois lauréate d’un Oscar n’irait pas jusqu’à considérer son interprétation du personnage et celle de Raimi conduisant à des «différences créatives», cela a occasionnellement provoqué une rupture entre les deux sur le plateau.

« Je pense que l’une des choses qu’il essayait de dire avec le personnage de Julie était de montrer qu’il pouvait écrire un personnage féminin fort», A déclaré McDormand. « Mais, rétrospectivement, j’avais l’impression que je n’aurais probablement pas dû essayer de jouer Julie comme un personnage féminin fort car à la fin de la journée, elle était toujours la demoiselle en détresse, attendant que le héros vienne la sauver. J’aurais pu faire un meilleur travail si je m’étais rendu à cela. J’ai eu du mal à travailler d’une manière pour laquelle je n’avais jamais été formé. J’ai été formée pour devenir actrice de théâtre. J’avais du mal à faire des films sur le plan technique. C’était donc un ajustement pour moi de comprendre mon objectif dans le monde technique de Sam de faire un film. Il y avait des moments où il pensait que nous pourrions être roulés à la vapeur et ensuite réapparaître, comme un personnage de dessin animé. Je me suis énervé contre ça, mais j’ai aussi beaucoup appris. »

En plus de faire venir Campbell dans le camée final, Raimi a contacté son ami pour obtenir de l’aide pendant la post-production lors de l’édition de l’exposition « toutes sortes de problèmes»Pour le scénariste / réalisateur, notamment dans le domaine du mixage sonore, pour lequel Campbell ferait un travail non crédité.

« Nous avons tous les deux adoré le son. Il fallait beaucoup de boucles, beaucoup d’effets sonores», A déclaré Campbell. « J’ai donc fait de l’argent à un gars de studio et j’ai fini par exprimer tous les criminels qui sont morts. Putain de merde, j’ai crié ma cervelle. Et ce sont de bons cris vintage. Nous sommes arrivés à un point où nous étions en train de mixer et Sam a dit: «Merde, j’ai besoin que Darkman crie« Julie! »» Et il me regarde et dit: «Monte dans la cabine.» Alors c’est là-dedans. Et j’ai fait tout le bouclage télévisé pour Liam.«

Le film a fait face à son plus gros problème dans le processus de montage pour les projections de test et le studio, Raimi se tournant d’abord vers David Stiven et voyant des commentaires légèrement positifs du public avant que le studio ne fasse appel à son propre éditeur Bud S.Smith, qui s’est associé à Universal pour garder le directeur hors du processus et envoyer Raimi et Tapert en Floride pendant trois semaines pendant que Smith « a déchiré le film et a fait ce que je pensais être la bonne chose pour le rendre visible. »

« Nous sommes revenus, et l’éditeur l’avait réduit de deux heures à 85 minutes», A déclaré Tapert. « Nous avons testé cela, et cela n’a pas été aussi bien testé que la version plus longue, qui était la version de Sam. Je pense que nous sommes passés par quatre ou cinq autres tests de dépistage, et à chaque fois le score est de plus en plus bas, et nous sommes de plus en plus déprimés.«

« Quand j’ai vu Sam prendre cette raclée, je me suis vraiment énervé», A déclaré le compositeur Danny Elfman. « Il y a même eu un moment où j’ai menacé de retirer mon nom du film et de rembourser mes honoraires, en disant à Sam: «Tout ce que je peux faire pour vous soutenir dans ce dossier.»«

« Ma scène préférée a été coupée à cause d’un aperçu, le personnage de Colin commence à courtiser Julie, et vous dites: «Peut-être que ce type va bien», A déclaré Campbell. « Coupure à son appartement et il porte une serviette. Il ouvre une boîte et jette des pièces d’or sur le lit. Puis laisse tomber sa serviette qui plonge sur les pièces de monnaie nus. Ils font des aperçus, et cette scène n’arrêtait pas de surgir. Un cadre me regarde et me dit: «Je vais vous donner une copie de cette scène parce qu’elle ne sera jamais dans le film.» Et j’étais comme: «Vous chatte».«

Après que les projections de test se soient poursuivies et que les scores aient continué à rester bas, Tapert et Raimi ont convenu avec le studio de verrouiller le film avec la coupe approuvée de Smith et de le sortir finalement, mais après une discussion de dernière minute avec le collaborateur désormais fréquent Bob Murawski, qui a déclaré « tvoici un bien meilleur film que ce que nous verrouillons bien maintenant», Le duo déciderait d’essayer une fois de plus une nouvelle coupe derrière le dos d’Universal.

« Nous avons passé 48 heures à recouper tout le film, à restaurer des choses que nous pensions importantes», A déclaré Tapert. « Nous avons ajouté neuf minutes en arrière, des choses que nous aimions vraiment et dont le public de l’aperçu reculerait, mais c’était ce qu’il était censé faire. Nous l’avons verrouillé – et ne l’avons dit à personne. Universal est venu le regarder après le mix, et il y a eu ce tollé géant, mais il n’y avait rien à faire. Le négatif avait été coupé. Les projections des critiques ont eu lieu 48 heures plus tard. Bob et moi avons fortement préconisé la tromperie. Sam, laissé à lui-même, n’aurait probablement pas fait ça. Ce n’est pas ce genre de gars. Mais je suis.«

« [Universal Pictures chairman] Tom Pollock était vraiment furieux,», A déclaré Sean Daniel, ancien président d’Universal Production. « Je me souviens avoir pensé: « C’est un mouvement de guérilla de balle. » Est-ce une violation aussi importante de tous les protocoles imaginables de livraison d’un film en postproduction? Oui. Totalement. C’était un Ocean’s Eleven manœuvre.«

Avec Tim Burton’s Homme chauve-souris se révélant être un énorme succès l’année précédente, Universal a décidé de tenter sa chance sur le projet et bien qu’il y ait eu des conflits avec le studio près de sa sortie, il a fini par porter ses fruits lorsque le film classé R a ouvert au n ° 1 à le box-office et gagnerait un peu moins de 50 millions de dollars sur un budget de 16 millions de dollars et recevrait des critiques élogieuses de la part des critiques et du public. Son succès donnerait naissance à une franchise comprenant des bandes dessinées, des figurines d’action, des jeux vidéo, un pilote de télévision non diffusé et deux suites directes à la vidéo critiquées.