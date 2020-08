La production de deux émissions de télévision, Ten’s «Masked Singer» et «Millionaire’s Hotseat» de Nine, a été interrompue en Australie en raison de la résurgence du coronavirus. Les deux spectacles tournaient tous les deux dans différentes parties du Docklands Studio à Melbourne, Victoria.

«Masked Singer» a fermé ses portes samedi après que sept membres de l’équipage ont été révélés avoir fait des tests positifs pour COVID-19. Les présentateurs et l’équipe de production sont désormais isolés. Ils comprennent l’animateur de l’émission Osher Gunsberg, la chanteuse Dannii Minogue et le comédien Dave Hughes, qui sont tous deux juges.

«Toute l’équipe de production, y compris les chanteurs masqués, l’animateur et les panélistes sont maintenant isolés. Ils sont tous surveillés de près et sont en contact permanent avec les autorités médicales. Le réseau 10 travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de Victoria et le ministère de la Santé et des Services sociaux de Victoria. Network 10 fournit à tous les équipages tout le soutien et l’assistance possible », a déclaré la production dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« The Masked Singer » continuera à être diffusé à 19h30 les lundis et mardis le 10, a indiqué la compagnie. L’épisode tourné samedi était la finale.

Il est maintenant apparu que les autorités sanitaires de Victoria ont également demandé à «Millionaire Hot Seat», propriété de la chaîne rivale Nine, de suspendre le tournage dans les Docklands jusqu’à au moins la fin des restrictions de l’étape 4 de Melbourne. Ces restrictions devraient actuellement être levées à la mi-septembre. Pour le moment, les acteurs et l’équipe de « Millionaire Hot Seat » n’ont pas été invités à s’isoler.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Sydney Morning Herald, qui appartient également à Nine Entertainment. «Millionaire Hot Seat» est un jeu télévisé en semaine qui avait été précédemment perturbé par les restrictions COVID-19. «Neuf est actuellement projeté environ deux reprises et trois nouveaux épisodes par semaine, mais il faudra peut-être augmenter la fréquence des répétitions jusqu’à la reprise du tournage», a rapporté le Herald.

En raison d’une récente résurgence du virus, Melbourne représente la majorité des cas de COVID-19 en Australie. L’Australie a enregistré 24 915 cas de coronavirus et 517 décès. Parmi ceux-ci, Melbourne a enregistré 18 330 cas et 417 décès.

L’Australie possède un important secteur de production et de post-production et est l’une des principales destinations internationales pour les productions dites «emballantes». Mais le coronavirus a provoqué l’arrêt de plusieurs d’entre eux. Ces dernières semaines, le pays a mis au point des protocoles de santé stricts, dévoilé un programme de subventions généreuses pour ramener de grands films internationaux et proposer un système de garantie gouvernementale qui remplace l’assurance conventionnelle et devrait permettre de redémarrer le tournage de films et d’émissions de télévision australiennes locales. .

«Les restrictions de l’étape 4 autorisent uniquement les productions qui tournaient à 23 h 59 le 5 août 2020 à continuer le tournage. Cela n’inclut pas les productions qui étaient en pause de tournage ou qui n’avaient pas encore commencé le tournage », a déclaré le ministère de la Santé et des Services sociaux de Victoria.

Le feuilleton de longue date de Fremantle, «Neighbours», qui est également tourné à Melbourne, bien que dans un endroit différent, a été l’une des premières émissions de télévision à reprendre la production après une première interruption. Il a redémarré fin avril et a utilisé une distanciation sociale spéciale et d’autres protocoles de santé

À l’époque, les producteurs ont déclaré que si la production n’avait pas redémarré, « Neighbours » aurait épuisé ses nouveaux épisodes en juin. Il est actuellement diffusé sur le réseau australien «Peach» (anciennement Eleven) et a été exporté vers des diffuseurs dans plus de 60 pays.