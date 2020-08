Près d’un demi-siècle après que George Lucas a présenté au monde Guerres des étoiles, la franchise reste un nom familier et l’une des plus grandes propriétés médiatiques de tous les temps. Avec neuf films principaux et deux retombées, plusieurs émissions de télévision, une multitude de jeux vidéo et une variété de bandes dessinées, rares sont les gens qui n’ont pas au moins entendu les noms de «Luke Skywalker» ou «Darth Vader». Il n’est donc pas surprenant que toute entreprise qui puisse capitaliser sur le succès de la série en utilisant sa forme de média respective, et c’est exactement ce que EA a fait depuis 2013, lorsqu’elle a acheté les droits exclusifs pour créer des jeux Star Wars pour un avenir indéfini.

Les entrées d’EA dans l’univers Star Wars jusqu’à présent incluent les jeux de tir Battlefront et Battlefront II et le jeu d’action-aventure de 2019 Star Wars Jedi: Fallen Order, qui ont tous été confirmés comme canon. Pendant ce temps, le quatrième jeu de l’éditeur sera un titre de combat aérien strictement spatial appelé Star Wars: Squadrons, dont la sortie est prévue pour le 2 octobre 2020.

Mais tous les jeux EA Star Wars n’ont pas survécu à travers le développement pour être entre les mains des joueurs, et selon le développeur du Project Ragtag, désormais annulé, il nous manque vraiment quelque chose de spécial. Lors d’une interview avec MinnMaxShow, le producteur du jeu, Zach Mumbach, a dit ceci à propos d’une partie passionnante du projet qu’il n’a jamais eu l’occasion de partager publiquement:

[It was] ce moment AT-ST fou qui était vraiment cool. Vous étiez à pied en courant et vous essayiez de vous traquer mais vous étiez plus agile, vous glissiez dans ces ruelles, vous fuyiez et vous écrasiez et utilisiez toute la destruction de Frostbite. Vous auriez été comme « Oh, c’est comme Star Wars Uncharted ».

La comparaison Uncharted a également du sens, car le jeu était dirigé par l’auteur principal de cette franchise, Amy Hennig. Au cours de l’entretien, Mumbach a également fait l’éloge d’elle, en disant:

Je pense, c’est effing Amy Hennig. Nous avons la chance de créer le plus grand jeu Star Wars jamais créé et un possible prétendant au jeu de l’année.

Malheureusement, il est peu probable que nous voyons un jour le retour de Project Ragtag, car EA a apparemment fait pression sur les développeurs pour qu’ils terminent le jeu malgré des problèmes internes importants pendant son développement, ce qui a finalement conduit à l’échec du projet. Depuis, de nombreux développeurs de l’équipe sont passés à Crystal Dynamics pour travailler sur les Avengers de Marvel, et Mumbach est depuis devenu le développeur indépendant The Wandering Band, LLC.

Cela dit, EA restera en possession exclusive des droits de création de jeux Star Wars jusqu’à la mi-2024, et ils ont clairement indiqué qu’ils prévoyaient de doubler les titres de la franchise, y compris plus d’entrées dans la série Jedi: Fallen Order. . Alors, ne vous inquiétez pas, fans, il y en aura beaucoup plus Guerres des étoiles expériences à venir.