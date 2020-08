Devolver Digital a eu une petite surprise pour les fans d’Apple Arcade aujourd’hui lorsque Game Of Thrones: Tale Of Crows a fait ses débuts sur la plate-forme. Le jeu a été développé par Silly Studio et est essentiellement sa propre petite tranche de Westeros car vous obtenez une description très captivante de l’histoire de Night’s Watch. Ce qui, jusqu’à présent, n’a été que partiellement raconté. Vous entendrez des histoires incroyables sur ce qui se passe dans la nature et serez témoin des événements qui se dérouleront au-delà du mur. Vous ferez l’expérience de la vie à Castle Black tout en faisant face à la menace constante sur le mur. Vous pouvez consulter le jeu maintenant sur Apple Arcade, et vous pouvez regarder une bande-annonce ci-dessous.

Défendez le mur à tout prix dans ce nouveau titre Game Of Thrones, gracieuseté de Devolver Digital.

Jeu inactif en temps réel axé sur la narration, Game Of Thrones: Tale Of Crows s’étend au-delà de la série HBO et explore les 8000 ans d’histoire de Night’s Watch et sa veillée sans fin au sommet du mur, la fortification colossale qui sépare les Sept Royaumes de les menaces au-delà. Les joueurs graveront leurs propres histoires dans les annales des Lord Commanders et de leurs frères assermentés au fil des siècles alors qu’ils consolideront les stocks, les défenses et les recrues à Castle Black, et enverront des groupes variés pour naviguer dans le Nord sauvage, chevauchant dans les terres au-delà du Mur incertain de ce qui les attend.

Mais attention, car chaque expédition laisse une marque sur ses rangers, et elle les suit toujours jusqu’au Mur. Défendez les Sept Royaumes et ceux qui y résident jusqu’au score en flèche de la série HBO. Devenez le bouclier qui garde les royaumes des hommes, l’épée dans les ténèbres et la sentinelle durable sur le mur. La nuit se rassemble, et maintenant votre montre commence.