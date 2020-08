Pour certains musiciens, être en quarantaine a été l’occasion de prendre le temps de revisiter des sessions dignes qui auraient autrement pu être repoussées ou négligées. Cela semble être le cas de Diana Krall, qui a annoncé un nouvel album, «This Dream of You», extrait de dizaines d’enregistrements en studio qu’elle a réalisés avec son célèbre producteur de longue date, Tommy LiPuma, avant sa mort en 2017.

L’album sort le 25 septembre et a été annoncé vendredi avec la sortie d’un morceau en avant-première, «How Deep Is the Ocean», écrit par Irving Berlin. D’autres chansons de la collection vont de «Almost Like Being in Love» de Lerner & Loewe à la chanson titre écrite par Bob Dylan, un choix plus obscur de son album de 2009 «Together Through Life».

«This Dream of You» est décrit comme ayant été «produit en mai 2020 par Mme Krall». Mais les sessions remontent toutes au travail qu’elle faisait avec LiPuma pour l’album «Turn Up the Quiet» sorti en 2017, son dernier album solo (sans compter une collaboration avec Tony Bennett pour 2018 «Love Is Here to Stay ”). Ses fans les plus hardcore étaient suffisamment enthousiasmés par le son minimaliste mais classique de cette version que tout ce qui compte vaguement comme une suite sera probablement accueilli à bras particulièrement ouverts.

Au-delà de souligner que la nouvelle collection est «un disque de longue durée», indiquant qu’elle espère qu’elle sera consommée à l’ancienne, Krall décrit l’ambiance et le déroulement de l’album comme ayant un arc cinématographique, parlant de son serre-livres et en disant: « Si » Mais belle « est l’ouverture, alors » Chanter sous la pluie « est le titre final. »

Elle aurait peut-être revisité ce matériel même sans la mise en quarantaine pour concentrer son attention. Quand je lui ai parlé en 2017 de «Turn Up the Quiet», elle a indiqué qu’il pourrait y avoir «probablement deux autres» albums dans la boîte, dans divers états d’achèvement, à partir des sessions volumineuses. «C’est la première partie, je suppose», avait-elle déclaré à l’époque. «Au total, nous avons enregistré peut-être 40 chansons ensemble, et le travail de Tommy était de le réduire à 11.»

L’album «Turn Up the Quiet» a marqué un retour à un son de combo jazz classique plus dépouillé, avec seulement des fioritures occasionnelles d’orchestration, et «This Dream of You» semble continuer dans cette veine. Krall a enregistré avec trois petits ensembles différents pour ce prédécesseur, et tous les trois reviennent ici, avec quelques combinaisons supplémentaires. Son trio de soutien de longue date composé de John Clayton, Jeff Hamilton et Anthony Wilson apparaît sur deux titres, «Almost Like Being In Love» et «That’s All». Krall joue avec un combo encore plus petit – formant un trio avec les célèbres joueurs Christian McBride et Russell Malone – sur deux autres morceaux, «Autumn in New York» et «There No You». Une programmation plus éclectique et affiliée à Americana apparaît alors qu’elle élargit «Just You, Just Me», «How Deep Is the Ocean» et la chanson titre au format quintette: le guitariste Marc Ribot, le violoniste Stuart Duncan, le bassiste Tony Garnier et le batteur Karriem Riggins .

Il y a aussi des morceaux qui s’aventurent en dehors du format du groupe. Elle est accompagnée sur «I Wished On The Moon» uniquement par son bassiste, Clayton. Sur deux autres morceaux, «More Than You Know» et «Don’t Smoke In Bed», elle se transforme en performances strictement vocales et confie les fonctions de piano solo à Alan Broadbent, qui est généralement son orchestrateur. Broadbent n’est pas seulement ici pour ses talents de pianiste auxiliaire, cependant; il tire les ficelles du numéro d’ouverture, «But Beautiful», ainsi que «Autumn in New York».

La liste des pistes:

Mais beau c’est tout l’automne à New York presque comme être amoureux plus que vous ne savez juste vous, juste moi il n’y a pas vous ne fumez pas au lit ce rêve de vous je souhaitais sur la lune Quelle est la profondeur de l’océan chantant sous la pluie