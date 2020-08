Mexico.- Le nouveau programme de débats de Diego Luna, Pain et cirque, sorti il ​​y a deux semaines dans Vidéo Amazon Prime, a reçu des critiques sur les réseaux sociaux pour l’absence de contrepartie qui équilibre le ton de la débat.

En ce sens, il ne s’agit pas strictement d’un débat dans lequel les invités présentent leurs idées avec des arguments, des données et des sources; mais comme son nom l’indique, pur cirque.

Pan y Circo n’est pas une émission journalistique ou académique, elle ne représente pas non plus un débat sain, puisque la contrepartie est absente, elle manque d’un minimum de rigueur, d’un minimum d’investigation avec des données solides et d’une source transparente, comme toute production télévisuelle de ce genre.

Mais

Il est entendu que l’acteur et producteur n’est pas journaliste et ne veut pas l’être; c’est une

dîner entre amis partageant les mêmes idées, dans lequel ils discutent de sujets chauds de leur propre chef

point de vue de la façon dont ils ont fait dans ce cirque, «de la table des

privilège », leur a-t-on dit.

Cette faille était encore plus visible dans l’épisode cinq «Mon corps est à moi. Interruption de grossesse », qui dès le titre donne le ton du débat.

Diego Luna a invité le secrétaire de l’intérieur Olga Sanchez Cordero; Nadine Gasman, présidente de l’Institut national des femmes (Inmujeres); Martha Lucia Micher, Sénateur de Morena; Grottes de Dapthne, féministe et religieux Julian Cruzalta, conseiller des catholiques pour le droit de décider; en plus de l’actrice Ana de la Reguera.

Après

pour présenter le menu d’Oaxaca, Diego demande directement à Sánchez Cordero

quelle est la situation sur la question de l’avortement au Mexique.

« L’androcentrisme continue, le système patriarcal continue, les inégalités persistent malgré le fait que nous ayons beaucoup progressé. »

« Il n’y a pas de bases scientifiques », a déclaré Nadine Gasman, se référant au fait de savoir si la vie est considérée dès le moment de la conception, ajoutant: « Si nous allons à la vie, la vie, la vie, les plantes ont la vie, l’ovule a la vie et ce n’est pas pour cela que nous le consacrons ».

À divers moments du programme Pan y Circo, on insiste sur le fait que la criminalisation de l’avortement met une femme en prison et la transforme en criminelle. Même Luna affirme qu ‘ »il y a des femmes en prison pour avoir interrompu leur grossesse », sans donner les informations exactes.

Comment

les téléspectateurs pensent qu’il y aura une contrepartie quand on voit une figure

religieux, prêtre, Julián Cruzalta est présenté comme un religieux du

Ordre des Dominicains et conseiller de l’Association catholique pour le droit de

Décider.

Mais quelque chose ne se vérifie pas en l’écoutant parler à Pan y Circo en essayant de plaire aux invités.

En enquêtant un peu, je découvre qu’il n’a jamais été prêtre, mais diacre et qu’il a quitté l’ordre depuis longtemps; et que ladite association n’est pas reconnue par l’Église; il n’y avait en fait aucune position sur le programme contre l’avortement.

Martha

Lucia Micher, qui se définissait comme catholique pour le droit de décider, était

présenté plus tôt en tant que promoteur avec Rosario Robles pour atteindre le

décriminalisation de l’avortement à Mexico en 2002.

Le législateur a déclaré que la question « doit toujours être abordée sous l’angle de la santé, jamais du ciel et de l’enfer, de la grâce et du péché ». Il a ajouté qu’il ne pense pas que le président López Obrador va soumettre la question de l’avortement à une consultation populaire car il considère qu’il a déjà établi sa position.

La féministe Dapthne Cuevas a déclaré que « la droite » et « les organisations conservatrices ont beaucoup d’argent et elles l’ont vraiment investi ».

« Qui finance le droit, y a-t-il un excédent de ressources qu’ils financent? »

Cuevas dit que les organisations féministes travaillent avec des ressources très limitées à genoux ».

Le site Web de l’ACI Prensa a publié que, dans un rapport mondial de 2016, il précise que la multinationale d’avortement International Planned Parenthood Federation (IPPF) reconnaît que cette année-là, elle a envoyé plus de deux millions de dollars à la Fondation mexicaine pour la planification familiale (Mexfam), membre de votre réseau.

Alors que Sánchez Cordero a coupé court « La droite a essayé de porter son fondamentalisme à ses dernières conséquences. »

avec curiosité

il n’y avait pas d’invités de contrepartie au dîner.

C’est la critique de Pan y Circo, qui Il est vendu comme un débat sur les questions qui concernent la société, alors qu’en réalité c’est une invitation à exprimer une certaine position; non seulement sur l’avortement, mais aussi sur la légalisation de la marijuana, par exemple.

L’épisode sur l’avortement se termine sur la position de Diego Luna lorsqu’il dit que « c’est l’État qui doit garantir ce droit (d’avorter) ».

Olga Sánchez Cordero conclut:

« Nous avons une opportunité avec la réforme de l’éducation, la réforme reprend les valeurs, il y a une opportunité dans la création de nouveaux contenus. »

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER: Les affaires derrière les cliniques d’avortement révélées

Pain et cirque

Le programme Pain et cirque C’est une conférence, à laquelle le chauffeur a invité des amis à dîner, en ce sens c’est une invitation à laquelle Diego aimerait avoir à la maison commentant les questions controversées du pays pendant qu’ils ont un dîner gastronomique. Des esprits et des personnalités partageant les mêmes idées, des amis; il n’invitera pas ceux qui ne pensent pas comme lui.

Il a dit un jour aux journalistes qui avaient demandé des interviews lors d’une conférence de presse: « Je décide avec qui je vais prendre un café ».

Pan y Circo est une production de La Corriente del Golfo, une société de contenu cinématographique et audiovisuel en partenariat avec son ami Gael García. Diego Luna produit et anime l’émission de six épisodes.

npq

VISITEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX