L’épidémie de coronavirus a accéléré le rythme des coupures de cordon chez Dish Network au deuxième trimestre de 2020, mais la société a continué de saigner les abonnés sur ses services Internet de télévision par satellite et de Sling TV. Dish a dépassé les prévisions financières de Wall Street, mais a averti que la crise du COVID-19 pourrait entraîner une nouvelle érosion de sa base d’abonnés à la télévision payante.

Pendant ce temps, Dish a déclaré qu’au cours du deuxième trimestre, il avait mené «un ensemble ciblé de réductions de personnel pour aligner nos effectifs afin de mieux servir nos clients de la télévision payante», mais n’a pas révélé l’ampleur des licenciements. La société a cité «le climat économique actuel, combiné à l’évolution des besoins de nos clients et à la meilleure façon de les servir» comme raison des suppressions d’emplois dans son dépôt 10-Q vendredi auprès de la SEC.

Dish a chuté de 96000 clients TV nets au cours du trimestre de juin 2020. Du côté des satellites, Dish TV a perdu environ 40 000 abonnés au deuxième trimestre, une baisse plus lente par rapport à une baisse de 79 000 au trimestre de l’an dernier. Mais Sling TV, autrefois considérée comme compensant les pertes de l’activité satellite de Dish, a fait pire: Sling a perdu 56000 clients au deuxième trimestre, contre une augmentation nette de 48000 au deuxième trimestre 2019.

Dans l’ensemble, la base de télévision payante de Dish a diminué de 6,3% d’une année sur l’autre. La société a terminé le trimestre avec 11,27 abonnés à la télévision payante, dont 9,02 millions d’abonnés Dish TV et 2,25 millions d’abonnés Sling TV.

Du côté de la télévision par satellite de la maison, le taux de désabonnement au T2 était de 1,14% contre 1,48% pour la même période en 2019. C’était principalement le résultat de «l’impact positif du COVID-19, y compris, entre autres, les recommandations et / ou des mandats des autorités fédérales, étatiques et locales que les clients s’abstiennent de mouvements non essentiels à l’extérieur de leurs maisons et de l’augmentation de la consommation de nos services de télévision payante qui en résulte », a déclaré Dish dans son dossier 10-Q vendredi.

En outre, selon Dish, «le COVID-19 a eu un impact positif sur les pressions concurrentielles en raison, entre autres, d’une réduction de la volonté des clients de permettre aux techniciens des concurrents de rentrer chez eux et des retards et annulations d’événements sportifs qui ont réduit l’attractivité. des offres et services promotionnels des concurrents. »

La société a toutefois averti que le COVID-19 à l’avenir pourrait nuire à l’activité de télévision payante en raison de «l’augmentation du chômage et de la baisse des dépenses discrétionnaires et de la capacité réduite à effectuer nos opérations de service à domicile en raison de l’impact de la distanciation sociale.»

« [G]Compte tenu de la nature dynamique de cette situation, nous ne pouvons pas raisonnablement estimer les impacts du COVID-19 sur notre situation financière et nos résultats d’exploitation », a déclaré Dish dans le 10-Q.

Le chiffre d’affaires total de Dish au deuxième trimestre était de 3,19 milliards de dollars, en légère baisse par rapport à 3,21 milliards de dollars l’année précédente, le bénéfice net augmentant de 43% à 452 millions de dollars (ou 78 cents par action). Cela a battu les estimations du consensus des analystes de Wall Street pour un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars et un BPA de 58 cents, par Refinitiv.

Alors que le COVID-19 a globalement ralenti les annulations de télévision payante, selon Dish, la pandémie a provoqué «des perturbations significatives dans certains segments commerciaux» dans l’ensemble de la clientèle de l’entreprise, y compris dans les secteurs de l’hôtellerie et du transport aérien.

Au premier trimestre, au début de la propagation de la pandémie aux États-Unis, Dish a déclaré qu’il avait «interrompu le service ou fourni un allégement temporaire des tarifs» pour environ 250 000 comptes commerciaux et supprimé ceux de son nombre d’abonnés à la télévision payante au 31 mars. Au deuxième trimestre, 45 000 de ces abonnés ont repris le service normal, qui ont été ajoutés au nombre d’abonnés au 30 juin (sans être enregistrés comme nouveaux abonnés au cours du trimestre). En conséquence, le nombre total d’abonnés de Dish TV au 30 juin a en fait augmenté de 5 000 abonnés par rapport au 31 mars.