Il y a quelques jours, le portail Digital Spy a rapporté que Disney envisageait d’annuler le lancement vos films au format physique 4K, à quelques exceptions près. Cependant, un nouveau rapport de Forbes prévoit que le format physique dans la maison de Mickey Mouse est loin de disparaître ou c’est ce qu’ils ont laissé entendre.

Un porte-parole de Disney a déclaré à Forbes ce qui suit:

«Il n’est pas prévu d’interrompre les versions dans un format particulier. Nous évaluons chaque version au cas par cas et poursuivons la meilleure stratégie pour amener notre contenu chez les consommateurs via des plateformes qui répondent à une variété de demandes.

Rappelons que des sources proches de The Digital Spy ont suggéré que les titres Disney et toutes ses filiales, y compris le défunt 20th Century Fox (maintenant 20th Century Studios) ne seraient plus disponibles au format physique / domestique et ne pourraient être appréciés que sur Format numérique 4K, c’est-à-dire via ses plates-formes de streaming qui incluent Disney +. Cependant, ce nouveau modèle de divertissement aurait ses exceptions en admettant que cette règle NON s’appliquerait aux futures sorties en salles appartenant à Disney, Pixar, Marvel Studios et Star Wars, qui pourraient encore être achetées par le public sur Blu-Ray 4k.

Mais si l’on prête attention aux déclarations du porte-parole, on ne sait toujours pas si, par exemple, les titres classiques de 20th Century Fox pourront être acquis au format physique 4K, en tenant compte du fait que « ils évaluent chaque lancement au cas par cas ». Cependant, il a été souligné que certains films comme Avatar (2009), Aliens (1986), True Lies (1994) et The Abyss (1989) de James Cameron pourraient être remasterisés et atteindre nos foyers en ultra haute définition. Est-ce que la même chose se passerait avec Fight Club (1999), The French Connection (1971), Master and Commander: The Far Side of the World (2003) et bien plus encore?

Étrangers (1986)

Récemment et en raison des effets de la pandémie, la société présidée par Bob Chapek a pris la décision risquée de lancer Mulan via Disney + et de pouvoir l’acquérir pour un prix de 29,99 dollars. Le studio a également annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme de streaming pour héberger tout le contenu Fox.

4k disney

