Alors que de nombreux cinémas sont toujours fermés dans le monde et ne savent pas si les gens seront prêts à prendre le risque d’aller au cinéma pour toute nouvelle sortie, Disney est à la traîne d’un tout nouveau système pour distribuer ses films.

Le remake live-action de Mulan arrivera sur Disney + dans le cadre du programme «Premier Access». Cela signifie que les abonnés à Disney + peuvent payer des frais supplémentaires de 29,99 $ pour obtenir un accès anticipé au film, tant qu’ils sont un membre actif de Disney +. «Mulan» sera disponible pour tous les abonnés Disney + à une date ultérieure.

Lors du dernier appel trimestriel sur les résultats financiers, le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré que la publication de «Mulan» sur l’accès anticipé serait ponctuelle. Cependant, Disney développerait-il une toute nouvelle fonctionnalité pour l’application juste pour un film?

Selon Murphy’s Multiverse, Disney prévoit de sortir plus de films via «Premier Access», car ils ont parlé avec le chat en direct Disney + Help à plusieurs reprises et ont été informés par un agent « POUR MAINTENANT, nous avons Mulan, mais avec le temps, l’accès principal SERA PLUS MIS À JOUR et plus de films à regarder. »

Avec un deuxième agent disant « Garantir … que Disney + proposera plus de films incroyables ».

J’ai également parlé avec un agent du service d’assistance de Disney + et on m’a dit qu’actuellement, Mulan est le seul film dont la sortie a été confirmée par les Walt Disney Studios via Premier Access sur Disney +.

Ce n’est pas une énorme surprise d’entendre que Disney voudrait offrir plus de films via son programme Premier Access et il pourrait y avoir quelques options disponibles, surtout si Mulan réussit.

Accès anticipé

Disney pourrait sortir des films via Premier Access au lieu d’être diffusés dans des cinémas, tels que Pixar’s Soul ou Marvel’s Black Widow. Potentiel d’accès anticipé de 6 mois avant qu’un titre ne devienne disponible pour tout le monde avec un abonnement Disney +, conformément aux calendriers de sortie en cinéma actuels.

Sortie vidéo à domicile

Disney pourrait également proposer des films via Premier Access en même temps que les films sont disponibles à l’achat sur des supports physiques ou numériquement via d’autres plates-formes telles que iTunes ou Amazon. Accès anticipé potentiel de 3 mois avant qu’un titre ne devienne disponible pour tout le monde avec un abonnement Disney +, conformément aux horaires de vidéo à domicile actuels.

Contrats existants

Une façon dont Disney pourrait donner accès à plus de titres que l’on peut trouver sur d’autres plates-formes de streaming aux États-Unis est de les proposer à un coût supplémentaire. Cela pourrait être une façon d’offrir des titres plus récents du studio du 20e siècle comme «New Mutants» ou «Call of the Wild» via un éventuel trou de boucle de contrat. Accès anticipé potentiel de 18 mois avant qu’un titre ne devienne disponible pour tout le monde avec un abonnement Disney +.

Si Disney utilisait ces options pour offrir plus de titres via Disney +, cela n’enlèverait rien aux abonnés existants, car les titres arriveraient éventuellement sur Disney +. Mais fournirait à Disney une source de revenus supplémentaire. Faire de Disney + une passerelle encore plus grande vers la bibliothèque de Disney.

Il est important de se rappeler que rien n’a encore été officiellement annoncé par Disney pour d’autres titres au-delà de Mulan.

Souhaitez-vous voir plus de titres disponibles tôt via Disney + Premier Access?

