Une collection de X Men des films et des émissions de télévision ont été ajoutés à Disney Plus, arrondissant les titres qui y sont actuellement et commençant enfin à combler le trou en forme de mutant dans le catalogue du service. Comme l’explique What’s On Disney Plus:

Suite à l’ajout de Disney + du film Marvel des studios du 20e siècle, X-Men, une nouvelle collection X-Men a été ajoutée à Disney +. Que vous trouverez sur la page d’accueil de Disney + dans la section collections.

Le contenu de la collection est le suivant:

X Men

X-Men: Days of Future Past

X-Men: Apocalypse

X-Men (série animée des années 1990)

Wolverine et les X-Men (série animée)

X-Men Evolution (série animée)

En plus de tout cela, The Wolverine arrivera également le 4 septembre.

Sautant sur le superdud qui était Apocalypse, concentrons-nous sur les deux films X-Men réellement importants de la liste – les débuts de 2000 et Days of Future Past. Le premier peut sembler un peu austère selon les normes actuelles, mais les films de super-héros étaient dans un endroit très différent il y a 20 ans. Aux côtés de Spider-Man, X-Men a aidé à rétablir le genre au XXIe siècle.

Days of Future Past, en revanche, est facilement le point culminant de la franchise. Le meilleur film mutant de Bryan Singer a une vitalité qui manque aux autres et réussit un tour de passe-passe impressionnant en réunissant les deux ensembles X-Men sans accabler le film. La finale est plutôt bonne aussi.

Revenant à la collection du titre (que vous pouvez voir maintenant sur D +), cela m’a rappelé une collection X-Men Blu-ray que j’ai achetée il y a quelques années. Quelque temps plus tard, le coffret toujours sans surveillance, je suis tombé avec la grippe et je me suis retrouvé face à une semaine au lit sans rien faire. Semblait être le moment idéal pour rattraper son retard et j’ai fini par regarder les 7 films jusqu’à Future Past. Après avoir assisté à The Last Stand et X-Men Origins: Wolverine dos à dos, j’ai commencé à perdre la volonté de vivre, mais heureusement, je me suis remis de l’épreuve.

J’espère que vous vous êtes remis de l’épreuve d’avoir à m’écouter des histoires de régal sur la binging X Men films à cause de la grippe. Honnêtement, attraper la grippe semble plus préférable.

Source: Quoi de neuf sur Disney Plus