C’est officiel, le service de streaming de Disney, Disney + arrivera au Mexique et en Amérique latine en novembre 2020. Grâce à une déclaration, ils ont annoncé qu’il arriverait avec un catalogue qui comprend Marvel Studios, Star Wars, National Geographic, Pixar et Disney, mais avec un grande absence: Les Simpsons.

Nous ne savons pas pour quelle utilisation, pour quelle coutume ou pour quelle raison la plate-forme n’apportera pas les saisons complètes des Simpsons en Amérique latine, mais elle le fera. Dans l’énorme liste de premières avec lesquelles le nom de la série arrivera, il est absent. Selon le tweeter Pablo Manzotti, Disney + a « confirmé » que la plateforme « comportera des épisodes des Simpsons et des séries et des films Fox ». Mais certains ne sont pas tous. Disney +: 0, Simpsonisé: 1.

«Dès son lancement en Amérique latine, Disney + deviendra la première et la seule option d’accès au streaming avec la présence exclusive de tous les contenus cinématographiques disponibles de nos marques. Disney + sera également le seul service à proposer le catalogue complet de tous les films Disney, Pixar, Marvel et Star Wars avec un accès illimité et permanent pour ses abonnés. Notre public pourra également accéder sur Disney + à tous les contenus télévisuels disponibles produits localement ou mondialement dans des formats vidéo personnels (séries, téléfilms, documentaires, spectacles, concerts, événements et programmes spéciaux), étant la seule destination numérique qui aura tout . De manière générale, je peux dire que le meilleur et le plus pertinent de Disney pour tous les membres de la famille le sera de manière illimitée et permanente uniquement sur Disney +. Nous partagerons bientôt plus de détails sur notre prochain lancement de Disney + », a déclaré Diego Lerner, président de The Walt Disney Company Amérique latine dans un communiqué.

La plateforme a annoncé que la série Marvel suivante serait présentée en première en Amérique latine et aux États-Unis en même temps: Falcon And The Winter Soldier, WandaVision et Loki. De même, The Mandalorian, de l’univers Star Wars, sera publié dans son intégralité, avec Disney Gallery: The Mandalorian et la série animée Star Wars: The Clone Wars.

Mise à jour Disney +: ils confirment que la plateforme aura quelques épisodes des Simpsons et des séries et films Fox https://t.co/0AOjoTzTPl – Pablo Manzotti (@manzottipablo) 13 août 2020

Des films que The Walt Disney Studios a créés exclusivement pour la plateforme, tels que Lady And The Tramp, Hamilton, Noelle et Togo, parmi des centaines de films et séries classiques.