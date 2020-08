Disney va lancer la version Disney Plus Hotstar de sa plateforme de vidéo par abonnement en Indonésie à partir de septembre.

La nouvelle a été révélée mardi lors d’une conférence téléphonique sur les résultats par le PDG de Disney, Bob Chapek. Cela a été confirmé localement, les médias indonésiens ayant envoyé des invitations pour un événement de lancement le 10 août à Jakarta.

«Je suis heureux d’annoncer que nous déploierons également Disney Plus Hotstar le 5 septembre en Indonésie, l’un des pays les plus peuplés du monde. D’ici la fin de l’année, Disney Plus sera disponible dans neuf des 10 plus grandes économies du monde », a déclaré Chapek.

Disney Plus Hotstar a été créé en mars lorsque le nouveau service de lancement Disney Plus a été greffé sur la plate-forme Hotstar existante et très réussie en Inde que Disney a acquise lors de l’achat de 20th Century Fox en 2019.

Hotstar exploitait un modèle commercial mixte, intégrant des niveaux gratuits pour le marché de masse et des niveaux de prime disponibles pour les abonnés payants. Ce modèle a été conservé lors de la relance de la plateforme. Consultance, Media Partners Asia a prévu que Disney Plus Hotstar pourrait devenir la deuxième plate-forme vidéo en Inde d’ici 2025, juste derrière YouTube.

La nouvelle du lancement en Indonésie est également venue lorsque Disney a annoncé qu’il ne sortirait pas le film tentpole «Mulan» dans les salles de cinéma des pays où Disney Plus est opérationnel. Au lieu de cela, le titre controversé et très retardé se dirigera directement vers le streaming et sera proposé à un prix élevé en plus des frais d’abonnement mensuels.

Les cinémas en Inde étant fermés jusqu’à au moins la fin du mois, Disney a annoncé une politique directe aux consommateurs pour plusieurs autres titres de films. Il a annoncé en juin que le Sushant Singh Rajput, mettant en vedette «Dil Bechara», contournerait les cinémas et serait présenté en première sur Disney Plus Hotstar.

Six autres titres ont également été annoncés: la comédie d’horreur «Laxmmi Bomb», mettant en vedette Akshay Kumar et Kiara Advani; le drame de guerre «Bhuj: la fierté de l’Inde», avec Ajay Devgn, Sanjay Dutt et Sonakshi Sinha; «Sadak 2», une suite du thriller romantique de 1991 «Sadak», avec Alia Bhatt, Aditya Roy Kapur et Sanjay Dutt; drame de crime financier «The Big Bull», avec Abhishek Bachchan et Ileana D’Cruz; la comédie «Lootcase», avec Kunal Kemmu et Rasika Duggal; et le roman d’action «Khuda Haafiz», avec Vidyut Jammwal et Shivaleeka Oberoi.

Les films se déroulent sur le nouveau volet «Multiplex» de Disney Plus Hotstar de juillet à octobre.