En ce qui concerne les nouveaux services de streaming, le contenu original est devenu le principal argument de vente pour attirer les abonnés. Mais lorsque vous êtes une entreprise aussi massive que Disney, vous pouvez vous permettre d’acheter la totalité de la propriété intellectuelle connue. Ils ont Marvel, Star Wars, Pixar et tous leurs films d’animation classiques à portée de main. En tant que tel, avoir une seule émission originale – The Mandalorian – au lancement n’était probablement pas une préoccupation majeure pour eux.

Dans le cas de Marvel, Disney Plus a lentement acquis des titres MCU. Netflix a toujours conclu un accord pour diffuser des films MCU, c’est pourquoi même après l’entrée de Mouse House dans le jeu en streaming, des trucs comme Avengers: Infinity War et Ant-Man and the Wasp étaient toujours sur Netflix parce que le contrat de licence n’était pas encore expiré. .

Mais maintenant, vous ne trouverez aucune photo MCU sur Netflix car Disney Plus a actuellement toutes les entrées sauf trois dans l’univers cinématographique sur leur plate-forme de streaming. Quels trois manques vous pourriez vous demander? Eh bien, ce serait l’incroyable Hulk, Spider-Man: Retrouvailles et Spider-Man: loin de chez soi.

Cliquez pour agrandir

Les films Spider-Man ont du sens car Sony Pictures détient les droits sur le personnage et la distribution. Et vous ne verrez peut-être jamais les films autonomes sur Disney Plus, car c’est la plus grande propriété de Sony. Avant, ils pouvaient miser sur Adam Sandler et Will Smith, mais les stars de cinéma ne vendent plus de billets – les super-héros le font. Donc, à moins que Tom Holland puisse à nouveau entrer dans une pièce avec les deux studios et travailler sa magie, vous devrez vous contenter de Spider-Man animé sur Disney Plus.

Hulk n’y étant pas, c’est un peu plus intéressant, cependant. La raison pour laquelle nous n’avons pas vu de photo Hulk autonome depuis plus d’une décennie est que Universal en détient les droits depuis de nombreuses années. DisneyLes auraient acquis maintenant, mais cela ne signifie pas qu’ils détiennent les droits de distribution de The Incredible Hulk. De toute façon, cela a toujours été un peu le mouton noir du MCU, donc son exclusion est quelque peu appropriée. Pourtant, cela doit déranger la Maison des Souris de ne pas pouvoir compléter la collection et poursuivre leur objectif de domination du monde du cinéma.