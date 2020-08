Jeudi dernier, un détail des films et séries que le streaming souris offrira aux futurs abonnés d’Amérique latine et des Caraïbes a été officiellement publié, à compter de son lancement dans la région (prévu pour novembre 2020). Les films MCU, les productions des studios d’animation Pixar et tout l’univers Star Wars se démarquent. Cependant, il existe une émission de longue date et extrêmement populaire que Disney Plus a choisi de ne pas mentionner dans sa déclaration, et malheureusement, c’est Les Simpsons.

Y a-t-il un risque que la famille jaune n’atteigne pas le Mexique et le reste de l’Amérique latine grâce à la vidéo à la demande?

En l’absence de déclaration plus détaillée, il convient de mentionner (pour l’instant) que des personnes de la Maison de la Souris nous ont informés que Disney Plus contiendra « quelques épisodes » de la célèbre série animée, excluant que ses 31 saisons complètes font partie du catalogue; du moins, au début.

Une réponse similaire a été donnée au journaliste argentin Pablo Manzotti, qui a également été informé que « certaines séries et films Fox » seront disponibles sur le prochain serveur de streaming pour l’Amérique latine.

Mise à jour Disney +: ils confirment que la plateforme aura quelques épisodes des Simpsons et des séries et films Fox https://t.co/0AOjoTzTPl – Pablo Manzotti (@manzottipablo) 13 août 2020

S’il ne s’agit que d’une poignée d’épisodes et pas des plus de 600 dont la série créée par Matt Groening se vante actuellement, comment se fait-il qu’ils seront classés?

Un indice à cet égard peut être tiré d’un tweet publié il y a quelques mois. En avril, un internaute mexicain a pu consulter le catalogue Disney Plus Espagne – via un VPN – et a découvert que le site Simpsons de la plateforme était dirigé par « Collections », c’est-à-dire des regroupements de chapitres sélectionnés selon un critère spécifique, indépendamment de leur appartenance à des saisons différentes.

Disney + a des sélections des Simpsons, l’un d’eux provient d’épisodes avec des prédictions, juste pour ces jours de farniente pic.twitter.com/6mMI6nEOtY – Balam Andón Ordaz (@balamandon) 12 avril 2020

Dans la vidéo ci-dessus, quatre collections sont perçues qui répondent, respectivement, aux étiquettes de Prédictions, Voyages, Rock Stars et Sports, ces titres étant évidemment une indication du thème commun des épisodes que chaque collection abrite. Est-ce quelque chose comme ça que Disney Plus prévoit pour Les Simpsons pour l’Amérique latine?

La vérité est que de telles collections n’étaient qu’un complément en Espagne, puisque depuis son arrivée dans ce pays (fin mars) Disney Plus contenait déjà les trente premières saisons des Simpsons, ainsi que le film de 2007 et le récent court-métrage Playing with destin, avec la petite Maggie.

Pourquoi le Mexique et le reste de l’Amérique latine ne devraient-ils pas bénéficier du même privilège? Cela a-t-il quelque chose à voir avec le serveur de streaming récemment annoncé Étoile, qui sera également publié à l’avenir par Disney?

Selon les rapports, cette plate-forme aura une portée mondiale (contrairement à Hulu) et hébergera tout ce qui concerne le réseau ABC, la chaîne FX, Freeform et Searchlight et 20th Century Studios.

