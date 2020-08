Disney créera Mulan sur Internet, avec le retour lointain du cinéma | INSTAGRAM

Après presque 6 mois de reports constants dus au coronavirus, Disney ne sortira finalement pas la nouvelle version de «Mulan» en salles et pariera sur un lancement direct via sa plateforme de «streaming» (Disney +) en échange d’un supplément.

«Mulan», l’un des superproductions les plus attendues à Hollywood, allait être projeté dans les cinémas du monde entier le 27 mars, mais sa sortie a été reportée au plus fort de la pandémie et a depuis été reportée de mois en mois, jusqu’à qu’il a été impossible d’apporter la bande aux cinémas.

Cette décision représente un changement radical de stratégie pour la société leader du secteur du divertissement et pour l’ensemble du marché audiovisuel, très consciente des mouvements qu’un projet va prendre qui a coûté plus de 250 millions de dollars et a misé jusqu’au dernier moment. pour une sortie en salles.

Mais les circonstances, avec un pic de contagion aux États-Unis et l’impossibilité d’ouvrir normalement des salles de cinéma en Europe et en Asie, ont conduit à reporter indéfiniment le lancement pour trouver un moyen d’obtenir un retour sur investissement.

« Ces derniers mois, il est devenu clair que rien ne peut être gravé dans le marbre en ce qui concerne la façon dont nous sortons des films pendant cette crise sanitaire mondiale, et cela signifie suspendre nos plans de sortie pour ‘Mulan’ », a admis le géant du divertissement dans un communiqué. quelques semaines.

Mardi, lors d’une présentation des résultats financiers, les responsables ont confirmé que le blockbuster atteindrait les télévisions directement via leur plateforme avec un supplément de 29 dollars aux États-Unis. Le reste des marchés doit préciser leurs conditions.

Ce film est une nouvelle version du classique de l’animation avec des acteurs et des scénarios réels réalisé par le cinéaste Niki Caro, qui a eu l’un des plus gros budgets de l’usine Mickey Mouse pour les réadaptations de classiques en suivant la stratégie déjà appliquée avec « Le Roi Lion », « Aladdin » et « Dumbo ».

Avec « Mulan », Hollywood suivait également avec une attention absolue la sortie de « Tenet », le nouveau film de Christopher Nolan, car ils allaient être les premiers grands blockbusters à débarquer dans les salles après la fermeture.

Alors que Disney portera son projet au catalogue Disney +, Warner Bros.Studios a imaginé une première échelonnée depuis le 26 août dans des cinémas en Espagne, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée du Sud, en Russie et au Royaume-Uni. , pays où les salles ont été ouvertes.

Cependant, aux États-Unis, le marché le plus important, on ne sait pas comment la première sera gérée.

Le défi économique pour l’industrie cinématographique est double: d’une part, l’absence de titres sur le panneau d’affichage empêche les quelques salles de cinéma ouvertes de récupérer le public, mais, d’autre part, la restriction de capacité et l’incertitude pourraient signifier que les films génèrent pertes pour les studios s’ils parviennent à atteindre les locaux.