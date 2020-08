Plus de détails sur le prochain lancement de Disney + Premier Access de «Mulan» ont été révélés. Selon Deadline, la Walt Disney Company a conclu des accords avec Apple, Google et Roku, pour permettre aux abonnés Disney + d’utiliser les paiements via ces plates-formes, ce qui rend les frais supplémentaires de 30 $ beaucoup plus faciles à remplir.

Ce nouvel accord signifie que ces plateformes subiront une réduction, généralement comprise entre 20% et 30%. Cependant, les abonnés peuvent également accéder directement à DisneyPlus.com et effectuer l’achat, ce qui voit tout l’argent aller directement à Disney.

La prise en charge du paiement de la plate-forme Amazon n’a pas encore été confirmée, mais lorsque Disney + a été lancé, l’accord a été conclu à la dernière minute. D’autres plates-formes telles que Sky, PlayStation ou Xbox n’ont pas encore été annoncées.

Récemment, Epic Games, Google et Apple se sont lancés dans une bataille juridique pour Fortnite vendant sa devise «V-Bucks» directement via l’application de jeu vidéo, en contournant le système de paiement de Google et Apple, qui enfreignent leurs conditions générales, en tant que plates-formes d’applications perdraient leur part des revenus. Cela a vu Fortnite retiré des boutiques d’applications de Google et d’Apple. Microsoft a également un problème similaire avec Apple sur son application Project X Cloud. Cela a conduit à la spéculation que si Disney essayait de couper les plates-formes d’applications, en obligeant les abonnés à passer directement par leur site Web pour payer «Mulan», Disney + aurait pu subir un sort similaire à Fortnite.

L’autre avantage principal du partenariat de Disney avec Apple, Google et Roku, est qu’il permet aux abonnés Disney + sur ces plates-formes d’acheter un accès de premier choix à «Mulan», ce qui rend beaucoup plus probable qu’ils finalisent l’achat.

«Mulan» arrive à Disney + le 4 septembre et n’est disponible que via «Premier Access», au prix de 29,99 $ et donnera un accès anticipé au film, avant qu’il ne soit disponible pour tous les abonnés Disney +.

Achèterez-vous un accès privilégié à «Mulan»?

