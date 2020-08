Le vieillissement, le surpoids ou la perte de poids excessive peuvent entraîner l’apparition de fanon, qui n’est rien d’autre que la perte d’élasticité et l’affaissement de la peau du cou.

Il existe un grand nombre de traitements cliniques capables d’inverser les effets du temps dans cette zone du corps, mais ils comportent un risque sérieux pour la santé, sans compter l’investissement impliqué dans ce type d’intervention esthétique.

Croyez-le ou non, il existe un certain nombre de exercices du visage qui peut non seulement empêcher, mais tonifier fanon au cas où vous l’avez déjà. La première consiste à répéter les voyelles à haute voix devant un miroir tout en tendant le cou.

Le chewing-gum vous aide à éviter le double menton

Pour effectuer le deuxième exercice, vous devez fermer votre bouche et déplacer votre langue en cercle, en essayant de toucher le palais supérieur et inférieur avec. Pour une plus grande efficacité, effectuez 15 répétitions de chaque routine par jour.

Le troisième exercice est extrêmement simple, il vous suffit de mâcher de la gomme et ainsi vous exercerez en permanence le muscle du cou et tonifierez votre fanon.