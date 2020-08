Au milieu de tests de routine sur une production sans nom de Will Smith et Jada Pinkett Smith’s Westbrook, 10 personnes à Los Angeles ont été testées positives au COVID-19 la semaine dernière. Mais après seulement quelques jours de quarantaine et une autre batterie de tests, tous les 10 ont ensuite été testés négatifs, Variety a appris en exclusivité, soulignant les défis auxquels les sociétés de production et les studios sont confrontés pour revenir aux tournages de télévision et de cinéma actifs au milieu de la pandémie en cours.

« Nous avons suivi les directives du CDC, de l’État de Californie et du comté de Los Angeles pour toutes nos productions et séances de photos, y compris les tests de routine », a déclaré un porte-parole de Westbrook. «Nous avons reçu 10 tests positifs et les membres d’équipage ont été mis en quarantaine et restent en quarantaine. Les 10 personnes ont été retestées et ont reçu des résultats négatifs. Nous continuerons de suivre toutes les directives et protocoles de sécurité officiels. »

Selon Variety, ceux qui ont été testés positifs étaient des membres de l’équipage et non des talents. Ils resteront en quarantaine pendant 14 jours au total, selon une source proche de la situation. Ceux employés sur les ensembles Westbrook sont régulièrement testés par le même laboratoire.

La seule série en cours actuellement en production aux studios Westbrook est Red Table Talks, animée par Jada Pinkett Smith, tandis que Westbrook Media a un certain nombre de tournages médiatiques en production. La société n’a actuellement aucun film en production. Westbrook Studios et Westbrook Media sont des filiales de Westbrook, qui a été fondée en 2019 et abrite également un studio de contenu numérique, une gestion des médias sociaux et un incubateur de marques créatives, entre autres.

Les 10 cas confirmés à la société de divertissement basée à Calabasas, en Californie, sont du domaine public, publiés par le département de la santé publique du comté de Los Angeles. Ces cas sont toujours enregistrés malgré les récents résultats négatifs des tests.

Alors que Hollywood cherche collectivement à retourner au travail, le cas curieux de Westbrook de résultats de tests de coronavirus positifs, puis négatifs, est un aperçu possible des difficultés que même les productions consciencieuses avec des tests de routine devront prendre en compte à l’avenir.