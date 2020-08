Dixie D’Amelio a signé un contrat d’enregistrement avec HitCo Entertainment de LA Reid, rejoignant Jennifer Lopez, Saint JHN, Big Boi d’Outkast et Dinah Jane sur la liste du label. La sensation des médias sociaux âgée de 18 ans compte plus de 15 millions de followers sur Instagram et 33 millions de followers sur TikTok. Le natif du Connecticut est également la sœur aînée de Charli D’Amelio, la meilleure personnalité de TikTok comptant plus de 70 millions d’abonnés.

Le 1er juillet, Dixie a sorti son premier single, «Be Happy», qui a enregistré plus de 63 millions de vues. Le disque apporte honnêteté et introspection, avec des paroles comme: « Parfois, je ne veux pas être heureux / Ne m’en veux pas / Si je suis déprimé, laisse-moi là / Laisse-moi être triste. »

Avec la sortie, Dixie a attiré l’attention de plusieurs labels. Elle a annoncé sa signature sur HitCo avec un message sur Instagram dans lequel elle a vu sourire aux côtés du fondateur du label Reid, qui a partagé la photo sur sa propre page Instagram, remerciant la famille D’Amelio.

Dixie est signé à UTA et représenté par l’avocat Gary Stiffelman. La carrière des sœurs est également prise en charge par leurs parents, Marc et Heidi D’Amelio, en collaboration avec le vétéran de l’industrie de la musique Billy Mann, qui a co-écrit «Be Happy».

S’adressant à Variety, Charli a récemment déclaré: «Si je n’avais pas ma famille pour faire ça avec moi, mon expérience serait très, très différente. Je pense que vivre cela seul serait beaucoup plus compliqué et je ne pense pas que je serais capable de le faire comme je le suis en ce moment.

Reid a lancé HitCo peu de temps après avoir été contraint de démissionner de son poste de président d’Epic Records en 2017. D’autres artistes ont signé avec le label: The Dream, Yella Beezy et Rubi Rose.